Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Pengikut Terbanyak di Instagram, Nomor 1 Punya 8,1 Juta Followers

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |04:00 WIB
7 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Pengikut Terbanyak di Instagram, Nomor 1 Punya 8,1 Juta <i>Followers</i>
7 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Pengikut Terbanyak di Instagram. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

DERETAN pemain Timnas Indonesia yang punya pengikut terbanyak di instagram menarik untuk diulas. Sebab, ini menjadi bukti bahwa pemain sepakbola di Indonesia sudah seperti halnya seorang selebriti.

Hal ini wajar mengingat sepakbola merupakan olahraga yang sangat digandrungi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Antusiasme menyambut Timnas Indonesia bermain juga terus meningkat sejak ditangani oleh Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu merubah gaya permainan skuad garuda menjadi jauh lebih atraktif. Indonesia juga mulai bisa mengimbangi permainan tim-tim kuat Asia yang membuat antusiasme masyarakat semakin tinggi.

Ditambah lagi, di era Shin Tae-yong Timnas Indonesia diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa yang membuat permainan semakin meningkat. Para pemain keturunan ini juga memiliki paras yang menawan sehingga menarik perhatian berbagai kalangan.

Berikut adalah 7 pemain Timnas Indonesia yang punya pengikut terbanyak di Instagram:

7. Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On menjadi pemain yang mengalami lonjakan fans luar biasa pasca Piala Asia U23. Dengan performanya yang luar biasa dan parasnya yang tampan, Nathan banyak disukai oleh kaum hawa.

Jumlah pengikutnya di instagram bahkan kini menyentuh angka 2,1 juta pengikut.

6. Justin Hubner

Justin Hubner

Bek tengah garang milik Timnas Indonesia, Justin Hubner juga memiliki pengikut instagram yang banyak. Diketahui, jumlah pengikutnya telah menyentuh angka 2,4 juta pengikut sejak ia bergabung bersama skuad garuda pada Januari lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189540/timnas_indonesia_u_22_tersingkir_dari_sea_games_2025-TgLM_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Fans Garuda Geregetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655737/sea-games-2025-sabarreza-sumbang-medali-emas-ke37-untuk-indonesia-hed.webp
SEA Games 2025: Sabar/Reza Sumbang Medali Emas ke-37 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Dibungkam Tuan Rumah, Megawati Cs Bersiap Rebut Medali Perunggu Vs Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement