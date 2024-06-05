7 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Pengikut Terbanyak di Instagram, Nomor 1 Punya 8,1 Juta Followers

7 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Pengikut Terbanyak di Instagram. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

DERETAN pemain Timnas Indonesia yang punya pengikut terbanyak di instagram menarik untuk diulas. Sebab, ini menjadi bukti bahwa pemain sepakbola di Indonesia sudah seperti halnya seorang selebriti.

Hal ini wajar mengingat sepakbola merupakan olahraga yang sangat digandrungi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Antusiasme menyambut Timnas Indonesia bermain juga terus meningkat sejak ditangani oleh Shin Tae-yong.

BACA JUGA: Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna Mengaku Senang Elkan Baggott Tolak Panggilan Timnas Indonesia

Pelatih asal Korea Selatan itu merubah gaya permainan skuad garuda menjadi jauh lebih atraktif. Indonesia juga mulai bisa mengimbangi permainan tim-tim kuat Asia yang membuat antusiasme masyarakat semakin tinggi.

Ditambah lagi, di era Shin Tae-yong Timnas Indonesia diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa yang membuat permainan semakin meningkat. Para pemain keturunan ini juga memiliki paras yang menawan sehingga menarik perhatian berbagai kalangan.

Berikut adalah 7 pemain Timnas Indonesia yang punya pengikut terbanyak di Instagram:

7. Nathan Tjoe-A-On





Nathan Tjoe-A-On menjadi pemain yang mengalami lonjakan fans luar biasa pasca Piala Asia U23. Dengan performanya yang luar biasa dan parasnya yang tampan, Nathan banyak disukai oleh kaum hawa.

Jumlah pengikutnya di instagram bahkan kini menyentuh angka 2,1 juta pengikut.

6. Justin Hubner





Bek tengah garang milik Timnas Indonesia, Justin Hubner juga memiliki pengikut instagram yang banyak. Diketahui, jumlah pengikutnya telah menyentuh angka 2,4 juta pengikut sejak ia bergabung bersama skuad garuda pada Januari lalu.