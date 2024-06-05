Advertisement
LIGA INDONESIA

Terkait Skuad Persib Bandung Musim Depan, Umuh Muchtar Bilang Begini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |03:01 WIB
Terkait Skuad Persib Bandung Musim Depan, Umuh Muchtar Bilang Begini
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar memastikan akan ada perubahan terkait skuad Pangeran Biru pada musim depan. Hanya saja keputusan siapa saja pemain yang dibeli dan dibuang ia serahkan semuanya kepada sang pelatih, Bojan Hodak.

Pria yang akrab disapa Pak Haji ini mengaku sudah melakukan pembicaraan mengenai skuad Persib musim depan. Terutama dari segi komposisi pemain.

Pembicaraan itu dilakukan bersama Direktur Utama PT PBB, Glenn Sugita, termasuk juga dengan pelatih Bojan Hodak.

“Pak Glenn sudah bicara, Bojan sudah bicara, tapi saya tak harus ungkapkan siapa-siapanya,” ungkap Umuh Muchtar, Rabu (5/6/2024).

Umuh Muchtar di perayaan gelar juara Persib Bandung

Namun, Umuh Muchtar memastikan akan terjadi perubahan di skuad Persib musim depan meski timnya ini baru berhasil menjadi juara di Liga 1 2023-2024. Hal itu sesuai dengan keinginan pelatih Bojan Hodak.

“Saya sudah tanya siapa saja (pemain) ke Bojan dan bagaimana keinginan Bojan, karena kita tidak bisa intervensi apapun pada pelatih. Pak Glenn juga memberikan sepenuhnya pada pelatih,” tegasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
