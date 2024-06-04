Arya Sinulingga Sesalkan Adanya Pemain Liga 1 yang Terlibat dalam Insiden Kericuhan Turnamen Tarkam

Arya Sinulingga angkat bicara soal adanya pemain Liga 1 yang terlibat kericuhan dalam turnamen tarkam. (Foto: iNews)

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal adanya pemain Liga 1 yang terlibat dalam insiden kericuhan turnamen antar kampung (tarkam). Arya menyesalkan kejadian itu dan ingin Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ya, media sosial dihebohkan adanya keributan di di laga final Piala Bupati Bener Bersatu Cup 3 yang berlangsung di Lapangan Pule Desa Bener, Kec Tengaran Kabupaten Semarang, Minggu 2 Juni 2024. Sebab, wasit yang memimpin laga tersebut mendapat pengeroyokan.

Akibatnya, beberapa pemain Liga 1, Bayu Pradana (Barito Putera), Komarodin (Persikabo 1973), Ilham Mahendra (Barito Putera), Hery Susanto (Persita Tangerang), dan Wahyu Wijiastanto (eks Timnas Indonesia dan Persiba Bantul) dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebab, mereka terlibat dalam insiden tersebut.

Arya Sinulingga pun meminta Asprov Jawa Tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, ia tak mempermasalahkan kericuhan yang dialami wasit itu dibawa ke ranah hukum.