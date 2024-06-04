Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadiri Munas Aremania, Menko PMK Muhadjir Effendy Doakan Arema FC Bisa Bangkit

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |04:01 WIB
Hadiri Munas Aremania, Menko PMK Muhadjir Effendy Doakan Arema FC Bisa Bangkit
Menko PMK, Muhadjir Effendy di Munas Aremania. (Foto: Binti Mufarida/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, ikut hadir di Musyawarah Nasional (Munas) Aremania Satu. Dalam Munas Aremania yang digelar di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Provinsi Jawa Timur, Minggu 2 Juni 2024, Muhadjir Effendy pun membeberkan harapannya terkait Arema FC.

Perlu diketahui, Muhadjir mengapresiasi terbentuknya persatuan suporter Aremania. Menurutnya, dengan terbentuknya wadah organisasi "Aremania Satu" akan memperkuat solidaritas antar suporter dari yang sebelumnya suporter terbagi-bagi dari komunitas dan koordinator wilayah.

“Ini saya kira suatu langkah luar biasa dari Aremania karena kita tahu selama ini tidak ada organisasi yang mengakomodasi mengorganisir para suporter Aremania ini. Karena itu setiap ada masalah kita selalu kesulitan kepada siapa untuk berkonsultasi berkomunikasi seperti kasus Kanjuruhan,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (4/6/2024).

Muhadjir menyampaikan, terbentuknya organisasi Aremania Satu merupakan hikmah yang dipetik dari tragedi Kanjuruhan yang kemudian membuat Aremania bisa berkumpul kompak. Ini juga diperkuat dengan dibentuknya jajaran presidium yang untuk mengkoordinir urusan seluruh warga Aremania yang ada di Malang Raya.

Menko PMK, Muhadjir Effendy di Munas Aremania (Binti Mufarida/MPI)

Muhadjir yang tumbuh besar di Kota Malang mengaku sangat mengikuti perkembangan klub kebanggaan Arek Malang sejak dahulu. Dia pun berharap dengan adanya organisasi Arema Satu, persatuan sepak bola Arema bisa menyatukan seluruh Aremania yang ada di Kota Malang, di seluruh Indonesia, bahkan Aremania di kancah global.

“Saya yakin dengan suporter Aremania yang fanatik akan mendorong Arema meraih prestasi-prestasi ke depan. Dan saya berharap kejayaan Arema dapat diraih kembali,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/49/1655381/irra-2025-resmi-dibuka-tonggak-baru-rally-raid-indonesia-dimulai-dari-majalengkaindramayu-umz.webp
IRRA 2025 Resmi Dibuka, Tonggak Baru Rally Raid Indonesia Dimulai dari MajalengkaâIndramayu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/atlet_panjat_tebing_puja_lestari_meraih_medali_ema.jpg
Borong Emas! Panjat Tebing Indonesia Kawinkan Gelar Speed di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement