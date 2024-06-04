Hadiri Munas Aremania, Menko PMK Muhadjir Effendy Doakan Arema FC Bisa Bangkit

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, ikut hadir di Musyawarah Nasional (Munas) Aremania Satu. Dalam Munas Aremania yang digelar di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Provinsi Jawa Timur, Minggu 2 Juni 2024, Muhadjir Effendy pun membeberkan harapannya terkait Arema FC.

Perlu diketahui, Muhadjir mengapresiasi terbentuknya persatuan suporter Aremania. Menurutnya, dengan terbentuknya wadah organisasi "Aremania Satu" akan memperkuat solidaritas antar suporter dari yang sebelumnya suporter terbagi-bagi dari komunitas dan koordinator wilayah.

“Ini saya kira suatu langkah luar biasa dari Aremania karena kita tahu selama ini tidak ada organisasi yang mengakomodasi mengorganisir para suporter Aremania ini. Karena itu setiap ada masalah kita selalu kesulitan kepada siapa untuk berkonsultasi berkomunikasi seperti kasus Kanjuruhan,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (4/6/2024).

Muhadjir menyampaikan, terbentuknya organisasi Aremania Satu merupakan hikmah yang dipetik dari tragedi Kanjuruhan yang kemudian membuat Aremania bisa berkumpul kompak. Ini juga diperkuat dengan dibentuknya jajaran presidium yang untuk mengkoordinir urusan seluruh warga Aremania yang ada di Malang Raya.

Muhadjir yang tumbuh besar di Kota Malang mengaku sangat mengikuti perkembangan klub kebanggaan Arek Malang sejak dahulu. Dia pun berharap dengan adanya organisasi Arema Satu, persatuan sepak bola Arema bisa menyatukan seluruh Aremania yang ada di Kota Malang, di seluruh Indonesia, bahkan Aremania di kancah global.

“Saya yakin dengan suporter Aremania yang fanatik akan mendorong Arema meraih prestasi-prestasi ke depan. Dan saya berharap kejayaan Arema dapat diraih kembali,” ujarnya.