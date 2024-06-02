Momen Kapten Timnas Indonesia Minta Nathan Tjoe-A-On Beri Tanda Love ke Suporter yang Hadir di Stadion Madya

MOMEN Nathan Tjoe-A-On diminta beri tanda love ke suporter yang hadir di Stadion Madya akan dibahas Okezone. Hal itu terjadi usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania di laga uji coba.

Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga akhir pertandingan. Meski bukan hasil yang diharapkan, paling tidak laga kontra Tanzania bisa jadi persiapan yang baik bagi Skuad Garuda sebelum melanjutkan perjuangan mereka di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ada momen unik terjadi usai laga Timnas Indonesia vs Tanzania, Minggu (2/6/2024). Seperti biasa, para pemain menyapa langsung suporter dengan berjalan mendekat ke tribun stadion.

Nathan Tjoe-A-On yang ikut menyapa suporter diminta Asnawi Mangkualam untuk memberikan gestur love ke arah tribun. Sambil melemparkan senyum, Nathan pun menirukan gerakan yang dicontohkan Asnawi kepadanya.

Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania tanpa gol di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (2/6/2024) sore WIB. Bermain ofensif, Skuad Garuda gagal memanfaatkan sejumlah peluang.