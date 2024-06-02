Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kapten Timnas Indonesia Minta Nathan Tjoe-A-On Beri Tanda Love ke Suporter yang Hadir di Stadion Madya

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |23:22 WIB
Momen Kapten Timnas Indonesia Minta Nathan Tjoe-A-On Beri Tanda Love ke Suporter yang Hadir di Stadion Madya
Penggawa Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On (Foto: Instagram/nathan tjoe-a-on)
A
A
A

MOMEN Nathan Tjoe-A-On diminta beri tanda love ke suporter yang hadir di Stadion Madya akan dibahas Okezone. Hal itu terjadi usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania di laga uji coba.

Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga akhir pertandingan. Meski bukan hasil yang diharapkan, paling tidak laga kontra Tanzania bisa jadi persiapan yang baik bagi Skuad Garuda sebelum melanjutkan perjuangan mereka di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ada momen unik terjadi usai laga Timnas Indonesia vs Tanzania, Minggu (2/6/2024). Seperti biasa, para pemain menyapa langsung suporter dengan berjalan mendekat ke tribun stadion.

Nathan Tjoe-A-On yang ikut menyapa suporter diminta Asnawi Mangkualam untuk memberikan gestur love ke arah tribun. Sambil melemparkan senyum, Nathan pun menirukan gerakan yang dicontohkan Asnawi kepadanya.

Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania tanpa gol di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (2/6/2024) sore WIB. Bermain ofensif, Skuad Garuda gagal memanfaatkan sejumlah peluang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1654955/pelatih-malaysia-cemas-nasib-tim-di-tangan-timnas-indonesia-u22-btu.webp
Pelatih Malaysia Cemas Nasib Tim di Tangan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Dina Aulia Tak Terkejar, Emas ke-18 untuk Indonesia Resmi Diamankan Kembali dari Atletik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement