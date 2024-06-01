Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: STY Sebut Justin Hubner dan Jordi Amat Bisa Main

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengabarkan Jordi Amat dan Justin Hubner bisa dimainkan di laga uji coba melawan Tanzania. Namun, untuk kasus Hubner, STY mengatakan akan berdiskusi lebih dulu apakah akan memainkan bek Cerezo Osaka itu atau tidak.

Timnas Indonesia akan menjamu Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 besok. Pertandingan itu akan menjadi ajang untuk mengukur kekuatan Skuad Garuda sebelum bermain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menjelang pertandingan melawan Tanzania itu, skuad Timnas Indonesia akan segera lengkap. Shin Tae-yong mengungkapkan, Jordi Amat sudah tiba, sementara Justin Hubner akan tiba di Tanah Air pada malam ini, Sabtu (1/6/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu juga menjelaskan, Jordi kemungkinan besar bisa bermain pada pertandingan melawan Tanzania. Namun, untuk Justin Hubner, Shin Tae-yong mengatakan harus berdiskusi terlebih dahulu.

“Untuk Jordi (Amat), sampai di Indonesia semalam (Jumat malam), dan untuk Justin (Hubner) sampai di Indonesia hari ini. Untuk pertandingan besok, kemungkinan besar Jordi akan bermain,” tutur Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/6/2024).