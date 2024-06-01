Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: STY Sebut Justin Hubner dan Jordi Amat Bisa Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |16:17 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: STY Sebut Justin Hubner dan Jordi Amat Bisa Main
Justin Hubner dan Jordi Amat berpeluang tampil di laga Timnas Indonesia vs Tanzania. (Foto: Instagram/justinhubner5)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengabarkan Jordi Amat dan Justin Hubner bisa dimainkan di laga uji coba melawan Tanzania. Namun, untuk kasus Hubner, STY mengatakan akan berdiskusi lebih dulu apakah akan memainkan bek Cerezo Osaka itu atau tidak.

Timnas Indonesia akan menjamu Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 besok. Pertandingan itu akan menjadi ajang untuk mengukur kekuatan Skuad Garuda sebelum bermain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menjelang pertandingan melawan Tanzania itu, skuad Timnas Indonesia akan segera lengkap. Shin Tae-yong mengungkapkan, Jordi Amat sudah tiba, sementara Justin Hubner akan tiba di Tanah Air pada malam ini, Sabtu (1/6/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu juga menjelaskan, Jordi kemungkinan besar bisa bermain pada pertandingan melawan Tanzania. Namun, untuk Justin Hubner, Shin Tae-yong mengatakan harus berdiskusi terlebih dahulu.

Justin Hubner

“Untuk Jordi (Amat), sampai di Indonesia semalam (Jumat malam), dan untuk Justin (Hubner) sampai di Indonesia hari ini. Untuk pertandingan besok, kemungkinan besar Jordi akan bermain,” tutur Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654053/hasil-sea-games-2025-kano-sumbang-medali-emas-pertama-untuk-indonesia-teh.webp
Hasil SEA Games 2025: Kano Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement