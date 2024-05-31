Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Suporter Madura United Nyalakan Flare!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:45 WIB
Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Suporter Madura United Nyalakan Flare!
Suporter Madura United nyalakan flare setelah Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)
A
A
A

PERSIB Bandung juara Liga 1 2023-2024, suporter Madura United malah menyalakan flare. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia yang berada di Stadion Gelora Bangkalan Madura pada Jumat, (31/5/2024) malam WIB, suporter Madura United menyalakan flare tak lama setelah wasit meniup peluit Panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Saat itu, para suporter tuan rumah tetap menyanyikan yel-yel meski timnya gagal menjadi juara Liga 1 2023-2024. Akibat aksi ini, sanksi telah menunggu Madura United efek ulah suporter yang menghidupkan flare.

Suporter Madura United menyalakan flare. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)

(Suporter Madura United menyalakan flare. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)

Sebab, Komisi disiplin (Komdis) PSSI melarang adanya flare di dalam sebuah pertandingan. Lantas, bagaimana dengan jalannya laga Madura United vs Persib Bandung semalam?

Madura United menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung di leg kedua final Liga 1 2023-2024. Tiga gol Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dicetak David Da Silva (60’), Marc Klok (86’) dan Beckham Putra (90+2’).

Sementara itu, tim tuan rumah hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Slamet Nurcahyo (90+7’P). Hasil tersebut membuat Madura United menempati posisi runner-up Liga 1 musim ini. Madura United kalah agregat 1-6 dari Persib Bandung yang resmi menjadi juara Liga 1 2023-2024.

(Ramdani Bur)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/05/20/perpisahan_jurgen_klopp__6_.JPG
Konflik Mo Salah Vs Arne Slot! Jurgen Klopp Kasih Kode Cara Selesaikan Masalah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement