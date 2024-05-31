Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Suporter Madura United Nyalakan Flare!

PERSIB Bandung juara Liga 1 2023-2024, suporter Madura United malah menyalakan flare. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia yang berada di Stadion Gelora Bangkalan Madura pada Jumat, (31/5/2024) malam WIB, suporter Madura United menyalakan flare tak lama setelah wasit meniup peluit Panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Saat itu, para suporter tuan rumah tetap menyanyikan yel-yel meski timnya gagal menjadi juara Liga 1 2023-2024. Akibat aksi ini, sanksi telah menunggu Madura United efek ulah suporter yang menghidupkan flare.

(Suporter Madura United menyalakan flare. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)

Sebab, Komisi disiplin (Komdis) PSSI melarang adanya flare di dalam sebuah pertandingan. Lantas, bagaimana dengan jalannya laga Madura United vs Persib Bandung semalam?

Madura United menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung di leg kedua final Liga 1 2023-2024. Tiga gol Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dicetak David Da Silva (60’), Marc Klok (86’) dan Beckham Putra (90+2’).

Sementara itu, tim tuan rumah hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Slamet Nurcahyo (90+7’P). Hasil tersebut membuat Madura United menempati posisi runner-up Liga 1 musim ini. Madura United kalah agregat 1-6 dari Persib Bandung yang resmi menjadi juara Liga 1 2023-2024.

(Ramdani Bur)