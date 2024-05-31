Final Liga 1 2023-2024: Oknum Suporter Persib Bandung Coba Masuk ke Stadion Gelora Bangkalan

BANGKALAN – Laga final Liga 1 2023-2024 mengalami sedikit gangguan. Sebab, ada oknum suporter Persib Bandung yang mencoba untuk memasuki Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Namun, usaha tersebut masih bisa dihadang pikan keamanan.

Para oknum suporter Persib Bandung mencoba masuk ke Stadion Gelora Bangkalan melalui pintu dua. Namun, pihak kepolisian dan Brigadir Mobil (Brimob) yang telah berjaga pun berhasil menahan para oknum suporter lawan.

Salah satu pihak keamanan yang enggan menyebutkan namanya pun mengatakan bakal mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut membuat para oknum penggemar Persib Bandung tak diizinkan masuk ke dalam stadion.

“(Oknum penggemar suporter Persib Bandung mencoba masu) sekira 30 menitan yang lalu. Kita ikutin aturan yang ada untuk suporter lawan dilarang masuk,” salah satu pihak keamanan yang tak mau disebutkan namanya.