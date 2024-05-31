Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Final Liga 1 2023-2024: Oknum Suporter Persib Bandung Coba Masuk ke Stadion Gelora Bangkalan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |20:48 WIB
Final Liga 1 2023-2024: Oknum Suporter Persib Bandung Coba Masuk ke Stadion Gelora Bangkalan
Suporter Persib Bandung mencoba masuk stadion. (Foto: Rio Eristiawan/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANGKALAN – Laga final Liga 1 2023-2024 mengalami sedikit gangguan. Sebab, ada oknum suporter Persib Bandung yang mencoba untuk memasuki Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Namun, usaha tersebut masih bisa dihadang pikan keamanan.

Para oknum suporter Persib Bandung mencoba masuk ke Stadion Gelora Bangkalan melalui pintu dua. Namun, pihak kepolisian dan Brigadir Mobil (Brimob) yang telah berjaga pun berhasil menahan para oknum suporter lawan.

Suporter Persib Bandung mencoba masuk stadion. Foto: Rio Eristiawan/MNC Portal Indonesia

Salah satu pihak keamanan yang enggan menyebutkan namanya pun mengatakan bakal mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut membuat para oknum penggemar Persib Bandung tak diizinkan masuk ke dalam stadion.

“(Oknum penggemar suporter Persib Bandung mencoba masu) sekira 30 menitan yang lalu. Kita ikutin aturan yang ada untuk suporter lawan dilarang masuk,” salah satu pihak keamanan yang tak mau disebutkan namanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654053/hasil-sea-games-2025-kano-sumbang-medali-emas-pertama-untuk-indonesia-teh.webp
Hasil SEA Games 2025: Kano Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Bangkok United di AFC Champions League 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement