HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rekor Head-to-Head Madura United vs Persib Bandung Jelang Leg II Final Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Berjaya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:21 WIB
Rekor Head-to-Head Madura United vs Persib Bandung Jelang Leg II Final Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Berjaya
Head-to-Head Madura United vs Persib Bandung jelang leg II final Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG - Madura United dan Persib Bandung akan kembali bentrok di leg II final Liga 1 2023-2024, di Gelora Bangkalan, Madura, pada Jumat (31/5/2024) pukul 19.00 WIB. Secara head-to-head, tim berjuluk Maung Bandung berjaya di atas tim tuan rumah.

Laga krusial Madura vs Persib nanti bakal menentukan siapa tim yang bakal mengangkat trofi juara Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, Persib di atas angin jelang laga puncak ini lantaran unggul agregat dari tuan rumah Madura United.

Persib Bandung vs Madura United

Dalam pertandingan leg pertama di Stadion Si Jalak Harupat pada Minggu (26/5/2024), Persib Bandung menang telak dengan skor 3-0 lewat gol Ciro Alves dan brace David da Silva.

Hasil itu membuat langkah Persib menjadi lebih mudah menuju juara. Pasukan Bojan Hodak hanya perlu bermain imbang atau kalah tak lebih dari selisih dua gol.

Meski demikian, Bojan Hodak mengatakan, pemain harus tetap fokus dan kerja keras untuk memenangkan pertandingan.

"Pertandingan penting, kami perlu fokus, memulai pertandingan seperti masih 0-0 supaya tidak memberi peluang bagi Madura untuk membalikkan keadaan. Kami harus fokus sejak menit pertama," kata Bojan dalam konferensi pers, Jumat (31/5/2024).

Bojan mengingatkan kembali jika kompetisi musim ini belum selesai karena masih ada pertandingan selama 90 menit normal. Dalam rentang waktu itu, kata Bojan, semua hal masih bisa terjadi.

