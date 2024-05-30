Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Bali United di Perebutan Tempat Ketiga Liga 1 2023-2024: Menang 4-2, Pesut Etam Amankan Peringkat 3!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |21:10 WIB
Hasil Borneo FC vs Bali United di Perebutan Tempat Ketiga Liga 1 2023-2024: Menang 4-2, Pesut Etam Amankan Peringkat 3!
Laga Borneo FC vs Bali United. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

HASIL Borneo FC vs Bali United di perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil mengamankan peringkat 3.

Setelah bermain tanpa gol di leg I, Borneo FC berhasil mengalahkan Bali United pada laga leg II perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Kamis (30/5/2024) malam WIB itu, Stefano Lilipaly dan kolega menang dengan skor 4-2.

Borneo FC vs Bali United

Dengan hasil tersebut, Borneo FC finis di peringkat tiga babak championship series Liga 1 musim ini. Sebelumnya, mereka menyegel gelar juara musim reguler, tetapi gagal melangkah ke final fase empat besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di depan publik sendiri, Borneo FC langsung tancap gas menyerang begitu pertandingan dimulai. Hasilnya, mereka sukses unggul 1-0 saat laga baru berjalan tiga menit lewat gol Wiljan Pluim.

Bahkan, pada menit delapan Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0. Kali ini giliran Felipe Cadenazzi yang menjebol gawang Adilson Maringa dengan sepakannya setelah lolos dari jebakan offside.

Terus menyerang, Borneo FC lagi-lagi mampu merobek jala gawang Serdadu Tridatu -julukan Bali United pada menit 21. Tim asuhan Pieter Huistra itu memimpin 3-0 via gol kedua Pluim yang menyambar umpan tarik Fajar Fathur Rahman dengan tendangannya yang akurat ke pojok kanan gawang.

Tertinggal tiga gol, Bali United mulai meningkatkan intensitas serangan dan nyaris mencetak gol pada menit 28 lewat tendangan chip I Made Andhika Wijaya yang membentur mistar gawang. Namun, pada akhirnya semenit kemudian mereka bisa memangkas ketertinggalan menjadi 1-3 via gol tandukan Elias Dolah yang memanfaatkan situasi sepak pojok.

Usaha yang dilakukan tim arahan Stefano Cugurra itu kembali membuahkan hasil pada menit 39. Sebuah bola liar yang berada di dalam kotak penalti tim tuan rumah dihajar dengan tendangan voli Irfan Jaya yang tak mampu dihalau oleh Nadeo Argawinata. Skor 2-3 untuk keunggulan Borneo FC itu pun bertahan hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
