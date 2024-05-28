Dirumorkan Segera Hengkang, Simone Inzaghi Pede Lautaro Martinez Bertahan Lebih Lama di Inter Milan

SIMONE Inzaghi optimistis Lautaro Martinez akan bertahan lebih lama bersama Inter Milan. Sang pelatih mengakui kontribusi pemain asal Argentina itu masih sangat dibutuhkan Nerazzurri -julukan Inter.

Sebenarnya, kontrak Lautaro baru akan habis pada 30 Juni 2026 mendatang. Akan tetapi, Inter Milan sedang berupa memperpanjang kontrak pemain itu sebagai upaya mengamankan dari minat klub-klub lain.

Simone Inzaghi mengatakan tidak cemas dengan terkait masalah perpanjang kontrak Lautaro. Dia pun memastikan pemain berposisi penyerang itu masih masuk dalam skema bermain tim asuhannya.

“Saya tidak khawatir karena tahu klub seperti apa yang kami miliki," kata Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Senin (27/5/2024).

Pelatih berusia 48 tahun itu mengatakan manajemen tim pun sangat memahami apa yang dibutuhkan Inter Milan. Tentunya hal itu cukup positif untuk I Nerazzurri- julukan Inter Milan.

"Kami memiliki manajer yang telah memberikan kesinambungan yang luar biasa dan akan terus melakukannya," ucapnya.