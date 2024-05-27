Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Fans Nakal yang Mengganggu Privasi, Nathan Tjoe-A-On Hapus Highlight Instagram

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:02 WIB
Gara-Gara Fans Nakal yang Mengganggu Privasi, Nathan Tjoe-A-On Hapus Highlight Instagram
Nathan Tjo-A-On terganggu dengan ulah fans nakal di Instagram (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara fans nakal yang mengganggu privasi hidupnya, Nathan Tjoe-A-On hapus highlight instagramnya. Hal ini ia lakukan demi kenyamanan kehidupan pribadinya.

Seperti diketahui, nama Nathan Tjoe-A-On menjadi idaman baru pecinta sepakbola tanah air berkat penampilan impresifnya bersama Timnas Indonesia U-23 di gelaran Piala Asia U23 2024.

Di ajang tersebut, Nathan sukses menjadi pemain kunci yang membawa skuad garuda mencetak sejarah melaju hingga ke babak semifinal. Bukan hanya itu, ia juga hampir membawa Timnas Indonesia mendapat tiket ke Olimpiade Paris andai saja tidak tumbag dari Guinea di babak playoff.

Selain karena performanya di atas lapangan, Nathan juga banyak disukai berkat parasnya yang ampan. Khususnya para fans perempuan, Nathan digandrungi seperti halnya seorang idol Korea.

Namun kecintaan beberapa fans perempuan di Indonesia rupanya sudah sampai melewati batas. Banyak fans yang bahkan sampai melanggar privasi dan mengganggu kehidupan pribadi Nathan dan keluarganya.

Akibat hal ini, pemain Swansea City itu sampai menghapus highlight di instagram pribadinya. Bukan hanya itu, sang ayah bahkan sampai menonaktifkan akun instagramnya karena merasa terganggu dengan ulah fans tanah air.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/11/1652371/filipina-ancam-timnas-indonesia-u22-usai-cetak-kemenangan-perdana-di-sea-games-2025-zmg.jpg
Filipina Ancam Timnas Indonesia U-22 usai Cetak Kemenangan Perdana di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Kemenpora Tegaskan Bantuan Alat Olahraga untuk Aceh dan Sumatra Disalurkan Setelah Banjir Usai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement