Gara-Gara Fans Nakal yang Mengganggu Privasi, Nathan Tjoe-A-On Hapus Highlight Instagram

GARA-gara fans nakal yang mengganggu privasi hidupnya, Nathan Tjoe-A-On hapus highlight instagramnya. Hal ini ia lakukan demi kenyamanan kehidupan pribadinya.

Seperti diketahui, nama Nathan Tjoe-A-On menjadi idaman baru pecinta sepakbola tanah air berkat penampilan impresifnya bersama Timnas Indonesia U-23 di gelaran Piala Asia U23 2024.

Di ajang tersebut, Nathan sukses menjadi pemain kunci yang membawa skuad garuda mencetak sejarah melaju hingga ke babak semifinal. Bukan hanya itu, ia juga hampir membawa Timnas Indonesia mendapat tiket ke Olimpiade Paris andai saja tidak tumbag dari Guinea di babak playoff.

Selain karena performanya di atas lapangan, Nathan juga banyak disukai berkat parasnya yang ampan. Khususnya para fans perempuan, Nathan digandrungi seperti halnya seorang idol Korea.

Namun kecintaan beberapa fans perempuan di Indonesia rupanya sudah sampai melewati batas. Banyak fans yang bahkan sampai melanggar privasi dan mengganggu kehidupan pribadi Nathan dan keluarganya.

Akibat hal ini, pemain Swansea City itu sampai menghapus highlight di instagram pribadinya. Bukan hanya itu, sang ayah bahkan sampai menonaktifkan akun instagramnya karena merasa terganggu dengan ulah fans tanah air.