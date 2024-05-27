Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Selangkah Lagi Jadi Juara!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |06:50 WIB
Jadwal Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Selangkah Lagi Jadi Juara!
Madura United akan menjamu Persib Bandung di Leg ll Final Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Maduraunited)
A
A
A

JADWAL Madura United vs Persib Bandung di Leg ll Final Championship Series Liga 1 2023-2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Maung Bandung tinggal selangkah lagi untuk menjadi gelar juara.

Pada pertemuan sebelumnya, pasukan Bojan Hodak berhasil menang telak atas Laskar Sappe Kerab. Persib Bandung menang dengan skor akhir 3-0 di Final Leg l kemarin.

David da Silva menjadi bintang dengan brace-nya ke gawang Madura United. Sementara satu gol Persib Bandung lainnya dicetak Ciro Alves.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak meminta timnya tak larut dalam euforia kemenangan. Meski menang telak di leg pertama, sang pelatih mengatakan timnya harus tetap waspada untuk menghadapi leg kedua nanti.

“Ini kemenangan yang bagus, tapi ini belum selesai. Ini baru laga pertama dan masih ada satu laga lagi, kami harus memulainya seperti hasilnya masih 0-0,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/11/15/didier_deschamps.jpg
Deschamps Antusias Sambut Duel Kylian Mbappe vs Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement