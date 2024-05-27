Jadwal Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Selangkah Lagi Jadi Juara!

JADWAL Madura United vs Persib Bandung di Leg ll Final Championship Series Liga 1 2023-2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Maung Bandung tinggal selangkah lagi untuk menjadi gelar juara.

Pada pertemuan sebelumnya, pasukan Bojan Hodak berhasil menang telak atas Laskar Sappe Kerab. Persib Bandung menang dengan skor akhir 3-0 di Final Leg l kemarin.

David da Silva menjadi bintang dengan brace-nya ke gawang Madura United. Sementara satu gol Persib Bandung lainnya dicetak Ciro Alves.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak meminta timnya tak larut dalam euforia kemenangan. Meski menang telak di leg pertama, sang pelatih mengatakan timnya harus tetap waspada untuk menghadapi leg kedua nanti.

“Ini kemenangan yang bagus, tapi ini belum selesai. Ini baru laga pertama dan masih ada satu laga lagi, kami harus memulainya seperti hasilnya masih 0-0,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.