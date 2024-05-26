Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Madura United di Leg I Final Liga 1 2023-2024: Skor Sama Kuat 0-0

BANDUNG – Babak pertama antara Persib Bandung vs Madura United di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024 berakhir sama kuat 0-0. Laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB itu memang berlangsung sengit sehingga gol pun urung tercipta pada babak pertama tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Mereka pun nyaris membuka papan skor pada menit kelima tetapi tendangan David Da Silva bisa dihalau oleh Lucas Frigeri.

Pada menit 18, gantian Ciro Alves yang hampir membawa tim tuan rumah unggul, namun sepakan mendatarnya mengarah tepat ke pelukan Frigeri. Tujuh menit kemudian, Madura United balas mengancam lewat tendangan Riyandi Abiyoso yang berubah arah setelah terkena kaki Nick Kuipers, tetapi bola yang berbelok kea rah gawang bisa ditepis oleh Kevin Ray Mendoza.

Setelah itu, Laskar Sapee Kerrab -julukan Madura United- mulai bisa mendominasi setelah setengah jam laga berjalan. Meski begitu, Persib berusaha keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik.

Pangeran Biru -julukan Persib- pun kembali memperoleh peluang matang pada menit 37 lewat tandukan Da Silva yang menyambar tendangan bebas Ciro Alves. Namun, sundulannya kurang bertenaga sehingga bisa dijangkau oleh Lucas Frigeri.