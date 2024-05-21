Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ian Maatsen, Pemain Borussia Dortmund Berdarah Jawa Ini Ternyata Pernah Bikin Atletico Madrid Gigit Jari

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |02:09 WIB
Kisah Ian Maatsen, Pemain Borussia Dortmund Berdarah Jawa Ini Ternyata Pernah Bikin Atletico Madrid Gigit Jari
Ian Maatsen berpose bersama sang ibu yang berdarah Indonesia usai mengantarkan Borussia Dortmund ke final Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)
A
A
A

KISAH Ian Maatsen, pemain Borussia Dortmund berdarah Jawa ini ternyata pernah bikin Atletico Madrid gigit jari! Bahkan, Timnas Indonesia ikut merasakan hal serupa.

Ya, nama Ian Maatsen tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Sebab, pemain berusia 22 tahun ini mendapat panggilan dari Ronald Koeman untuk bergabung bersama Timnas Belanda di UEFA Euro 2024.

Ian Maatsen

Ini merupakan panggilan pertama untuk pemain berdarah Jawa itu ke skuad Der Oranje. Sebelumnya, Maatsen belum sekali pun mencatatkan caps untuk Timnas Belanda.

Pemanggilan Maatsen ke Timnas Belanda tentu membuat masyarakat Indonesia gigit jari. Sebab, hal tersebut memastikan sang pemain sudah dipastikan tidak akan lagi dapat dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.

Padahal, nama Maatsen sempat menjadi harapan baru untuk Skuad Garuda. Memiliki darah Jawa, ia diharapkan dapat menjalani proses naturalisasi dan bersedia membela Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia.

Namun bagaimana pun juga, mendapat panggilan dari Timnas Belanda adalah haknya. Masyarakat Indonesia harus rela gigit jari melihat pemain keturunan Grade A yang tengah moncer bersama Dortmund tidak lagi dapat membela Tim Merah Putih.

Sebelum membuat masyarakat Indonesia kecewa, Maatsen rupanya lebih dulu bikin Atletico gigit ari. Berbeda dengan Indonesia yang ingin sang pemain masuk ke dalam skuadnya, Los Rojiblancos justru gigit jari karena dibenamkan di Liga Champions 2023-2024.

Momen ini terjadi di pertandingan leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 yang mempertemukan Borussia Dortmund dan Atletico Madrid, Di laga ini, tim tamu sangat diunggulkan.

Halaman:
1 2
      
