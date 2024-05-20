Media Vietnam Sebut Timnas Vietnam Dirugikan Gara-Gara Kick Off Timnas Indonesia vs Irak Dimajukan ke Sore Hari!

Media Vietnam kesal laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar sore hari. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Vietnam dirugikan gara-gara kick off Timnas Indonesia vs Irak dimajukan ke sore hari. Soha.vn menilai, hasil laga Timnas Indonesia vs Irak berpotensi mengganggu psikologis Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik yang menjamu Filipina di hari yang sama.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Berselang tiga jam atau pukul 19.00 WIB, giliran Vietnam yang menjamu Filipina.

(Shin Tae-yong minta kick off laga Timnas Indonesia vs Irak dimajukan ke sore hari. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Awalnya, kick off laga Timnas Indonesia vs Irak digelar pukul 19.30 WIB. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji mengungkapkan jadwal pertandingan diubah ke pukul 16.00 WIB menyusul permintaan pelatih Shin Tae-yong. Menurut laporan Soha VN, perubahan jadwal pertandingan ini berdampak pada psikologis personel Timnas Vietnam.

Hal itu karena andai Timnas Indonesia mengalahkan Irak, skuad Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Soha VN menyebut, kemenangan Timnas Indonesia akan mengganggu psikologis The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- yang otomatis gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Namun, dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal. Ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam baru bermain di lapangan My Dinh,” tulis Soha VN, Senin (20/5/2024).