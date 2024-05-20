Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tertekan Jelang Hadapi Madura United di Final Liga 1 2023-2024?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |15:58 WIB
Persib Bandung Tertekan Jelang Hadapi Madura United di Final Liga 1 2023-2024?
Persib Bandung hadapi Madura United di final Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan timnya sama sekali tidak tertekan meski didorong banyak pihak menjadi juara Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Kroasia itu menegaskan, tekanan justru memotivasi skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- untuk tampil lebih baik lagi.

Persib Bandung baru saja memastikan tempat di final championship series Liga 1 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah David da Silva dan kawan-kawan menang agregat 4-1 atas Bali United di semifinal championship series Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung menggilas Bali United 3-0 di leg II semifinal Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib Bandung)

(Persib Bandung menggilas Bali United 3-0 di leg II semifinal Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib Bandung)

“Jadi saya tidak berpikiran bahwa final menjadi tekanan tapi menjadi motivasi,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (20/5/2024).

Pelatih asal Kroasia ini berharap Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung- terus memberikan dukungan dengan kembali memenuhi stadion seperti saat menghadapi Bali United di leg II babak semifinal, Sabtu 18 Mei 2024.

“Hal fantastis lain adalah tidak ada insiden, tidak ada flare dan 99 persen dari fans begitu bagus, menunjukan mereka bisa disiplin dan menjadi contoh bagi semuanya,” tegas eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.

Bojan Hodak membenarkan banyak yang berpikir Persib Bandung akan juara musim ini dengan cocoklogi. Sebelumnya, Maung Bandung juara 1994-1995, lalu 2014 dan saat ini musim 2023-2024.

