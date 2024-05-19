Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Gagal Ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Ini Komentar Stefano Cugurra

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |01:59 WIB
Bali United Gagal Ke Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Ini Komentar Stefano Cugurra
Bali United dikalahkan Persib Bandung di Semifinal Championships Series Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persib)
A
A
A

BALI United kalah dari Persib Bandung di leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Serdadu Tridatu kandas dengan skor 3-0 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/5/2024).

Kekalahan tersebut sekaligus membuat Bali United gagal melaju ke final Championship Series setelah kalah agregat dari Persib dengan skor 4-1.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra akui Persib bermain lebih bagus sejak awal pertandingan dimulai. Terbukti, Maung Bandung mampu mencetak dua gol di babak pertama melalui Ciro Alves (31’), Febri Hariyadi (38’) hingga menambah satu gol di babak kedua melalui Edo Febriansah (70’).

“Setelah mereka cetak gol dari bola mati mereka yang main lebih bagus dari kita, terus kita harus terima kalah ya hari ini,” ungkap Teco usai pertandingan.

Teco semakin kecewa lantaran di laga ini Persib bisa disaksikan banyak suporternya. Sementara di leg pertama, Bali United tidak bisa menggelar pertandingan dengan penonton dan bermain di lapangan latihan.

“Kita yang di dalam tim pasti kecewa, pada pertandingan pertama tidak main di stadion kita di Dipta sama suporter kita. Kita lihat hari ini ya sangat beda, waktu suporter dari Persib datang sama penuh stadion di sini. Tapi terima kasih,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
