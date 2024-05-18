Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jakmania Kecewa Persija Jakarta Tertutup soal Kasus Hukuman dari FIFA

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:39 WIB
Jakmania Kecewa Persija Jakarta Tertutup soal Kasus Hukuman dari FIFA
Ketum Jakmania, Diky Soemarno. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta dianggap tak terbuka oleh para suporter mereka, yakni Jakmania terkait kasus hukuman dari FIFA. Ketua Umum Jakmania, Diky Soemarno, pun mengkritik ketidaksigapan manajemen klub untuk menangani permasalahan itu.

Adapun kasus yang dimaksud adalah sanksi larangan transfer pemain dari FIFA kepada Persija. Terbaru, tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapat larangan jual-beli pemain sampai FIFA mencabut hukuman itu.

"Tanggapannya pasti kecewa, maksudnya yang pertama yang dikecewakan adalah mengapa Persija sampai detik ini tidak ada pernyataan mengenai kasus baru FIFA," kata Diky, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Jakarta, dikutip Sabtu (18/5/2024).

Diky Soemarno

"Ketika kasus pertama FIFA yang soal transfer pemain, Persija beberapa hari kemudian langsung membuat pernyataan resmi. Untuk kasus ini, Persija belum buat pernyataan resmi," tambahnya.

Lebih lanjut, Diky juga mengkritik manajemen Persija. Kata dia, tim asuhan Thomas Doll itu tak punya tim Hubungan Masyarakat (Humas) yang responsif untuk memberikan kejelasan kepada para pendukung mereka agar Jakmania tak bertanya-tanya mengenai situasi tim andalan mereka.

Halaman:
1 2
      
