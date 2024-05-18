Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ogah Pesimis, Pieter Huistra Yakin Borneo FC Bakal Sikat Madura United di Stadion Batakan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |03:00 WIB
Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

MADURA – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra optimis timnya bisa membalas kekalahan 0-1 dari Madura United di leg I semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Ia merasa leg kedua nanti Borneo bakal bangkit. terlebih mereka aan bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Batakan.

Sebagai pengingat, Borneo FC dikalahkan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura pada Rabu 15 Mei 2024 kemarin. Gol tunggal untuk Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- dicatatkan lewat penalti Hugo Gomes (77’ (P)).

Kekalahan ini membuat Pesut Etam -julukan Borneo FC- tertinggal secara agregat (0-1) di semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan kembali bertemu di leg kedua.

Pertandingan leg kedua akan berlangsung di Stadion Batakan, Kalimantan Timur pada Minggu 19 Mei 2024 mendatang. Pieter Huistra menegaskan, timnya harus memanfaatkan kesempatan laga kandang dengan baik.

Madura United vs Borneo FC

"Madura United di babak pertama bermain sangat kuat. Dan di babak kedua kami tampil lebih baik,” kata Huistra dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (18/5/2024).

Halaman:
1 2
      
