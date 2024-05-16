Momen Rafael Struick Beri Pelukan Hangat untuk Penggemar Ciliknya

PENYERANG Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick bertemu dan berinteraksi dengan seorang penggemar cilik. Ia pun sangat menghargai dan memberikan pelukan kepada penggemar cilik tersebut.

Rafael Struick menjadi andalan Shin Tae-yong untuk menjadi penyerang Timnas Indonesia baik di level U-23 maupun senior. Hal tersebut membuat penyerang berusia 21 tahun itu memiliki banyak penggemar baik perempuan hingga anak-anak kecil.

Sementara salah satu penggemar cilik bertemu dan berkesempatan berbincang dengan Rafael Struick. Ia pun mengaku sangat mengagumi pemain milik ADO Den Haag tersebut.

"Halo, Rafael. Aku sangat-sangat menggemari kamu, sangat ngefans kamu," kata seorang anak kecil dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Selasa (14/5/2024).

Rafael Struick pun berterima kasih dan sangat menghargai kejujuran dari seorang penggemar cilik tersebut. Bahkan, penyerang bertinggi 187 cm itu memberikan pelukan kepada penggemar tersebut.

"Terima kasih. Aku sangat menghargainya, terima kasih," ucap Rafael Struick.

"Beri aku pelukan," tambahnya.