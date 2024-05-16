Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pelatih Kenamaan Asal Argentina yang Pernah Melatih di Liga 1 Indonesia, Nomor 1 Alfredo Vera

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |22:48 WIB
5 Pelatih Kenamaan Asal Argentina yang Pernah Melatih di Liga 1 Indonesia, Nomor 1 Alfredo Vera
Alfredo Vera menjadi salah satu pelatih kenamaan Argentina yang pernah melatih di Liga 1 Indonesia (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

PELATIH kenamaan asal Argentina yang pernah melatih di Liga 1 Indonesia semakin bertambah. Terbaru ada nama eks pemain Timnas Argentina, Juan Esnaider yang direkrut oleh tim promosi, PSBS Biak.

Hal ini bahkan telah diumumkan secara resmi oleh tim melalui sosial media. Esnaider dikontrak selama dua musim untuk membuat tim berjuluk Badai Pasifik itu dapat berbuat banyak di gelaran Liga 1.

“PSBS Biak dengan senang hati mengumumkan Juan Esnáider sebagai pelatih baru tim yang akan mengarungi Liga 1.” tulis unggahan sosial media resmi klub.

“Mantan pemain Real Madrid dan Juventus asal Argentina ini akan bersama Badai Pasifik hingga 2 musim ke depan.” sambung keterangannya.

Juan Esnaider memang memiliki CV yang sangat mumpuni sebagai seorang pemain. Tercatat ia pernah bermain untuk tim-tim top Eropa seperti Real Madrid, Real Zaragoza, Atletico Madrid, Espanyol, hingga Juventus.

Setelah pensiun dan menjadi seorang pelatih, ia juga sudah cukup kenyang pengalaman menangani tim di liga besar seperti Getafe di La Liga Spanyol dan juga JEF United Chiba di J League Jepang.

Sebelum Juan Esnaider, ada setidaknya 5 pelatih kenamaan asal Argentina yang pernah menukangi tim-tim Liga 1. Beberapa diantara memberikan performa yang apik untuk tim. Namun ada pula yang tidak begitu berhasil.

Berikut adalah 5 pelatih kenamaan asal Argentina yang pernah melatih di Liga 1 Indonesia

5.Mario Kempes


Nama Mario Kempes membuat gebrakan dengan bergabung ke Pelita Jaya pada 1996. Meski sudah tak lagi muda, pemain yang ikut membawa La Albiceleste juara Piala Dunia 1986 ini menampilkan performa apik hingga pensiun di Indonesia.

Selepas gantung sepatu, Mario Kempes kemudian memilih untuk menukangi Pelita Jaya. Sayangnya, tim asuhannya gagal menoreh prestasi yang cukup baik.

Halaman:
1 2 3
      
