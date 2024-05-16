Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Vietnam Ejek Thom Haye Usai Como 1907 Enggan Rekrut sang Pemain Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:04 WIB
Media Vietnam Ejek Thom Haye Usai Como 1907 Enggan Rekrut sang Pemain Timnas Indonesia
Media Vietnam sindir Thom Haye yang ditolak Como 1907 (Foto: PSSI)
A
A
A

PENGGAWA Timnas Indonesia, Thom Haye tengah menjadi sorotan di media sosial setelah ditolak klub asal Italia Como 1907. Salah satu media Vietnam, The Thao 247 bahkan ikut membahas sang pemain.

Como 1907 baru saja promosi ke Serie A musim depan. Klub ini merupakan milik penguasaha asal Indonesia, Hartono Bersaudara. Tak heran, banyak netizen Tanah Air yang berharap Como 1907 bisa membawa pemain Indonesia untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Italia musim depan.

Nama Thom Haye pun diajukan netizen mengingat kualitas permainnya yang terbilang cukup baik. Eks pemain Heerenveen itu pun diyakini layak bermain di Liga Italia 2024-2025.

Menanggapi hal itu, perwakilan Como 1907 langsung buka suara. Menurut mereka, Thom Haye belum layak secara kualitas untuk bermain di kasta tertinggi Liga Italia.

Alhasil, pernyataan tersebut mendapat respons dari netizen Indonesia yang geram karena Thom Haye direndahkan. Netizen Indonesia akhirnya menyerang akun Instagram resmi Como 1907, dan menuntut permintaan maaf atas pernyataan itu.

Kehebohan ini kemudian menjadi sorotan banyak media luar, termasuk The Thao. Mereka eolah menyindir Thom Haye yang menjadi andalan Timnas Indonesia, tetapi ditolak oleh klub Serie A.

Halaman:
1 2
      
