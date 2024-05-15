Renovasi Stadion Kanjuruhan Belum Selesai, Arema FC Jadi Tim Musafir Lagi Musim Depan

Arema FC belum bisa gunakan Stadion Kanjuruhan untuk Liga 1 2024-2025 karena masih direnovasi. (Foto: Avirista Midaada/MPI)

MALANG - Stadion Kanjuruhan sampai saat ini masih dalam tahap proses renovasi. Sehingga mau tak mau Arema FC yang bermarkas di Kanjuruhan tak bisa bermain di stadion tersebut dan terpaksa menjadi tim musafir lagi di Liga 1 2024-2025.

Kendati demikian, tim kebanggaan masyarakat Malang ini tak ingin berkandang lagi Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Singo Edan memprioritaskan berkandang di Jawa Timur.

General Manajer Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengatakan, jika musim depan mereka akan memprioritaskan Jawa Timur sebagai homebase. Pasalnya berkandang di Bali membuat waktu recovery mereka terpangkas, sehingga pemain memiliki masalah pada kebugaran tubuh.

"Kami sudah melakukan assesment stadion mana saja yang bisa kami gunakan di Jawa Timur. Kami sendiri memiliki rencana bermain di Blitar," ujar Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Rabu (15/5/2024).

Arema FC sendiri sebenarnya berencana menggunakan Stdion Soepriadi Blitar, sejak pertengahan musim lalu. Tapi rencana ini batal, sehingga mereka tetap berkandang di Bali sampai akhir kompetisi.

Pria yang akrab disapa Inal itu pun menyebut pihak dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) masih melakukan penilaian, apakah Stadion Soepriadi Blitar layak digunakan untuk pertandingan Liga 1. Mereka akan melakukan perbaikan jika ada kekurangan minor dari segi fasilitas. Tapi jika ada banyak perbaikan, mereka akan mencari opsi stadion lain.

"Kita tentu ada beberapa opsi lain di Jawa Timur kalau di Blitar dinyatakan belum layak. Kita tujuannya agar Aremania bisa menjangkau kalau bermain di Jawa Timur," jelasnya.