HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Keputusan Wasit Kontroversial Francois Letexier yang Bikin Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-1 dari Guinea U-23, Nomor 1 Beri Shin Tae-yong Kartu Merah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |22:15 WIB
3 Keputusan Wasit Kontroversial Francois Letexier yang Bikin Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-1 dari Guinea U-23, Nomor 1 Beri Shin Tae-yong Kartu Merah!
Berikut 3 keputusan kontroversial wasit Francois Letexier yang bikin Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Guinea U-23. (Foto: X/@BeckjZr7)
A
A
A

SEBANYAK 3 keputusan wasit Francois Letexier yang bikin Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 bersua Guinea U-23 di laga penentu yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis, Kamis (9/5/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-1 dari Guinea U-23. Gol tunggal Guinea U-23 diciptakan mantan pemain Barcelona, Ilaix Moriba, via eksekusi penalti di menit 29.

Hanya saja, kekalahan ini diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan, Francois Letexier. Lantas, apa saja keputusan aneh yang dibuat Francois Letexier?

Berikut 3 keputusan wasit kontroversial Francois Letexier yang bikin Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Guinea U-23.

3. Pelanggaran Witan Sulaeman di Luar Kotak Penalti

Pelanggaran Witan kepada pemain Guinea U-23 terjadi di luar kotak penalti. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

(Pelanggaran Witan kepada pemain Guinea U-23 terjadi di luar kotak penalti. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

Di menit 27, Timnas Indonesia U-23 dijatuhi hukuman penalti setelah sang Kapten, Witan Sulaeman, dinilai menjatuhkan salah satu pemain Guinea U-23 dijatuhkan di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, pelanggaran yang dibuat Witan tercipta di luar kotak penalti.

Hadiah penalti ini kemudian dimanfaatkan secara sempurna oleh Ilaix Moriba. Sepakan penaltinya meluncur mulus ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
