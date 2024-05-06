Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Guinea U-23 Panggil Mantan Pemain Barcelona Ilaix Moriba demi Tumbangkan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 06 Mei 2024 |09:38 WIB
Breaking News: Timnas Guinea U-23 Panggil Mantan Pemain Barcelona Ilaix Moriba demi Tumbangkan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024!
Ilaix Moriba dipanggil untuk laga melawan Timnas Indonesia U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/ilaixmk)
A
A
A

PELATIH Timnas Guinea U-23, Kaba Diawara, memanggil mantan pemain Barcelona, Ilaix Moriba, demi menumbangkan Timnas Indonesia U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kabar itu disampaikan akun resmi yang membahas seputar Timnas Guinea, @Joueurs_GN.

“Nama-nama di bawah ini akan membela Timnas Guinea U-23 untuk laga playoff melawan Indonesia,” tulis @Joueurs_GN.

Ilaix Moriba saat memeluk Lionel Messi di Barcelona

(Ilaix Moriba saat memeluk Lionel Messi di Barcelona)

“Mereka ialah Ilaix Moriba, Saidou Sow, Facinet Conte dan Ibrahim Diakite. Nama-nama ini bergabung demi mencoba meraih tiket Olimpiade Paris 2024,” lanjut laporan tersebut.

Bagi Anda pencinta Barcelona tentu tak asing dengan Ilaix Moriba. Gelandang 22 tahun itu merupakan pemain jebolan akademi Barcelona.

Ilaix Moriba sempat membela Timnas Spanyol kelompok umur, namun memilih Guinea senior karena kalah bersaing. Di Barcelona, Ilaix Moriba yang biasa beroperasi sebagai gelandang mencatatkan 18 penampilan di musim 2020-2021.

Setelah itu atau di bursa transfer musim panas 2021, Ilaix Moriba dilepas Barcelona ke klub kasta teratas Liga Jerman, RB Leipzig. Setelah mencatatkan 24 penampilan Bersama RB Leipzig di musim 2021-2022, Ilaix Moriba dipinjamkan ke Valencia dan kini “disekolahkan” ke Getafe.

