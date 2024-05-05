Timnas Indonesia U-23 vs Guinea U-23 Digelar Tertutup, Menpora Dito Upayakan Hadirnya Suporter

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menyatakan akan berusaha diaspora di Paris dapat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Guinea U-23. Namun, ia tidak mau berjanji hal itu dapat benar-benar terealisasi karena masih dicoba.

Pertemuan kedua tim itu dalam babak playoff Olimpiade 2024 di Centre National du Football de Clairefontaine, Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 WIB. Laga itu digelar tertutup karena panitia lokal mempertimbangkan keamanan kedua tim.

Dito mengaku memang sudah mendengar kabar tersebut. Ia nilai tentunya keputusan itu keluar sudah dengan pertimbanban cukup matang demi kebaikan laga nanti.

"Saya jujur baru tahu kemarin, diinformasikan untuk penonton di Paris nanti itu tidak terbuka untuk umum," kata Dito di Kantor Kemenpora RI, Minggu (5/5/2024)

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan laga tersebut masih bisa disaksikan perwakilan federasi dan tamu undangan. Jadi, Timnas Indonesia U-23 tidak akan berjuang sendirian dalam ajang tersebut.

"Hanya sebagai undangan antar-federasi, tapi memang tetap bisa ditonton oleh para pendukung melalui undangan federasi. Jadi, memang tiket tidak dijual untuk umum," kata Dito.