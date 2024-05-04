Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Blak-blakan Ungkap Faktor Timnas Indonesia U-23 Tampil Garang di Piala Asia U-23 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |04:06 WIB
Shin Tae-yong Blak-blakan Ungkap Faktor Timnas Indonesia U-23 Tampil Garang di Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong bersama Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong, blak-blakan ungkap faktor Timnas Indonesia U-23 tampil garang di Piala Asia U-23 2024. Dia menyebut banyaknya pemain yang punya pengalaman tampil di level timnas senior menjadi salah satu alasan mereka mampu bermain luar biasa di level U-23.

Ya, Timnas Indonesia U-23 membuat kejutan di Piala Asia U-23 2024. Sebagai debutan, mereka mampu melangkah hingga ke babak semifinal, meski kemudian kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan U-23.

Timnas Indonesia U-23

Skuad Garuda Muda pun mengakhiri Piala Asia U-23 2024 sebagai tim peringkat keempat. Sebab, mereka tumbang di tangan Irak U-23 dengan skor 1-2 setelah bermain selama 120 menit dalam laga perebutan peringkat ketiga yang berlangsung pada Kamis 2 Mei 2024 malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Kendati demikian, hasil tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi sebuah tim debutan di Piala Asia U-23 2024. Setelah pertandingan itu, salah seorang wartawan bertanya kepada Shin Tae-yong apakah banyaknya pemainnya yang punya pengalaman tampil di timnas senior menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tampil apik di level U-23.

Kemudian, Shin Tae-yong pun mengiyakan pertanyaan itu. Kata dia, hal itu menjadi keuntungan sendiri bagi Timnas Indonesia U-23 sehingga mereka memiliki kerjasama dan kekompakan tim yang sangat baik di atas lapangan.

“Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Tentunya banyak pemain tim nasional kami yang masih bermain untuk usia di bawah 23 tahun, jadi mungkin ada keuntungan besar bagi tim kami untuk kekompakan tim dan kerja tim serta selama persiapan yang juga membantu meningkatkan atmosfer tim kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga kontra Irak, seperti dilansir dari rilis PSSI, dikutip Sabtu (4/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182921/timnas_indonesia_u_23_menggelar_latihan_perdana_jelang_menghadapi_timnas_mali_u_23_dalam_laga_uji_coba_internasional-tOsE_large.jpeg
3 Pemain Diaspora Baru Ikut Latihan Perdana Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Mali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182708/mauro_zijlstra_segera_tiba_di_jakarta_untuk_membela_timnas_indonesia_u_23-YHF6_large.jpg
Ivar Jenner Sudah Tiba Jelang Bela Timnas Indonesia U-23, Dion Markx dan Mauro Zijlstra Datang Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644223/pengamat-kritik-kebijakan-pssi-target-100-besar-tapi-absen-di-fifa-matchday-lnn.webp
Pengamat Kritik Kebijakan PSSI: Target 100 Besar, Tapi Absen di FIFA Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement