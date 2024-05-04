Shin Tae-yong Blak-blakan Ungkap Faktor Timnas Indonesia U-23 Tampil Garang di Piala Asia U-23 2024

SHIN Tae-yong, blak-blakan ungkap faktor Timnas Indonesia U-23 tampil garang di Piala Asia U-23 2024. Dia menyebut banyaknya pemain yang punya pengalaman tampil di level timnas senior menjadi salah satu alasan mereka mampu bermain luar biasa di level U-23.

Ya, Timnas Indonesia U-23 membuat kejutan di Piala Asia U-23 2024. Sebagai debutan, mereka mampu melangkah hingga ke babak semifinal, meski kemudian kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan U-23.

Skuad Garuda Muda pun mengakhiri Piala Asia U-23 2024 sebagai tim peringkat keempat. Sebab, mereka tumbang di tangan Irak U-23 dengan skor 1-2 setelah bermain selama 120 menit dalam laga perebutan peringkat ketiga yang berlangsung pada Kamis 2 Mei 2024 malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Kendati demikian, hasil tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi sebuah tim debutan di Piala Asia U-23 2024. Setelah pertandingan itu, salah seorang wartawan bertanya kepada Shin Tae-yong apakah banyaknya pemainnya yang punya pengalaman tampil di timnas senior menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tampil apik di level U-23.

Kemudian, Shin Tae-yong pun mengiyakan pertanyaan itu. Kata dia, hal itu menjadi keuntungan sendiri bagi Timnas Indonesia U-23 sehingga mereka memiliki kerjasama dan kekompakan tim yang sangat baik di atas lapangan.

“Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Tentunya banyak pemain tim nasional kami yang masih bermain untuk usia di bawah 23 tahun, jadi mungkin ada keuntungan besar bagi tim kami untuk kekompakan tim dan kerja tim serta selama persiapan yang juga membantu meningkatkan atmosfer tim kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga kontra Irak, seperti dilansir dari rilis PSSI, dikutip Sabtu (4/5/2024).