HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siap Singkirkan Timnas Indonesia U-23, Timnas Guinea U-23 Bidik Medali Olimpiade Paris 2024!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |15:07 WIB
Siap Singkirkan Timnas Indonesia U-23, Timnas Guinea U-23 Bidik Medali Olimpiade Paris 2024!
Timnas Guinea U-23 siap kalahkan Timnas Indonesia U-23 dalam laga perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. (Foto: FIFA)
TIM Nasional (Timnas) Guinea U-23 membidik medali pada ajang Olimpiade Paris 2024. Untuk mewujudkan target itu, tim asal Afrika tersebut pun siap menyingkirkan Timnas Indonesia U-23 dalam pertandingan playoff antar konfederasi pada Kamis 9 Mei 2024.

Perlu diketahui, Guinea U-23 senasib dengan Timnas Indonesia U-23, yakni hanya bisa menempati posisi keempat dalam turnamen kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Jika Timnas Indonesia U-23 menempati posisi keempat di Piala Asia U-23 2024, maka Guinea U-23 menjadi tim terbaik keempat di Piala Afrika (AFCON) U-23 2023.

Timnas Guinea U-23 gagal merebut peringkat 3 Piala Afrika U-23 2023 usai kalah adu penalti dari Mali U-23. Saat itu skor sama kuat 0-0, lalu Guinea U-23 kalah penalti dengan skor 3-4.

Karena hasil itulah Guinea U-23 harus melalui pertandingan playoff antar konfederasi sebagai cara terakhir untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Menariknya, pelatih Timnas Guinea U-23, Kaba Diawara akan berusaha keras untuk bisa membawa timnya ke Olimpiade Paris 2024.

Kaba Diawara, pelatih Timnas Guinea U-23

Diawara mengatakan Guinea U-23 mendapatkan sanjungan dan sambutan yang luar biasa dari negara mereka sendiri usai kembali dengan status empat tim terbaik di Piala Afrika U-23 2024. Diawara pun tak bisa membayangkan bagaimana jika Guinea sampai pulang membawa medali dari Olimpiade Paris 2024? Ia memprediksi pasti warga Guinea akan semakin gila.

“Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa gilanya di sini (Guinea) jika kami berhasil mendapatkan medali. Kami baru saja mencapai babak perempatfinal Piala Afrika dan telah membuat publik menyambut kami dengan hangat,” kata Diawara, dikutip dari FIFA, Jumat (3/5/2024).

Halaman:
1 2
      
