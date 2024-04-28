Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 37 Pemain yang Dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U-20: Ada Welber Jardim!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:26 WIB
Daftar 37 Pemain yang Dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U-20: Ada Welber Jardim!
PSSI panggil 37 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri telah memanggil 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Dari 37 nama tersebut, ada dua pemain diaspora dan salah satunya adalah Welber Jadrdim.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-20 tengah mematangkan persiapannya. Tim yang dinahkodai Indra Sjafri ini sudah menjalani TC sejak Desember 2023 lalu.

Namun sebelum lebaran, Indra Sjafri memulangkan para pemainnya ke klubnya masing-masing. Tapi kini, juru taktik asal Sumatra Barat itu telah memanggil kembali skuadnya untuk menjalani TC lanjutan.

Terdapat 37 pemain yang dipanggil Indra Sjafri untuk kembali merapat ke TC Timnas Indonesia U-20. Dari 37 nama yang dipanggil, dua diantaranya ada pemain diaspora. Mereka adalah Welber (Sao Paulo) dan Marselinus Ama Ola (UD Logrones).

Timnas Indonesia U-20 vs China U-20

Sementara, Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain terbanyak. Tercatat ada delapan pemain muda Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang masuk dalam daftar 37 pemain untuk Timnas Indonesia U-20.

Delapan pemain tersebut adalah Fava Sheva Rustanto, Meshaal Osman, Farhan Sopiulloh, Dony Tri Pamungkas, Ardiansyah Ohorella, Figo Dennis, Arlyansyah, dan Nabil Asyura. Untuk Dony Tri, saat ini dia sedang berjuang bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Belum diketahui pasti kapan Skuad Garuda Nusantara akan kembali menjalani TC-nya. Tapi satu hal yang pasti, Indra Sjafri sedang mempersiapkan timnya dengan sangat matang.

