HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Bali United: Stefano Cugurra Ungkit Kenangan Manis dengan Bajul Ijo

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:38 WIB
Persebaya Surabaya vs Bali United: Stefano Cugurra Ungkit Kenangan Manis dengan Bajul Ijo
Stefano Cugurra punya kenangan manis dengan Persebaya Surabaya dan Kota Surabaya (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengungkit kenangan manis bareng Persebaya Surabaya jelang pertemuan di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024. Hal itu berkaitan dengan kiprahnya di Indonesia.

Teco pertama kali mendarat di Indonesia sebagai pelatih fisik di Persebaya Surabaya pada Desember 2003. Saat itu, ia baru bergabung dari Jurong FC dan menjadi bagian dari staf pelatih Jacksen F. Tiago.

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Pria kelahiran Brasil itu tercatat menjadi pelatih fisik Persebaya selama lima tahun. Bahkan Jacksen dan Teco sukses membawa Bajul Ijo menjuarai Divisi Utama 2004, gelar juara kasta tertinggi terakhir bagi klub.

Bahkan, Teco juga mendapat pasangan hidup orang asli Surabaya. Makanya, ia merasa seperti pulang kampung. Menurutnya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu merupakan kota yang sangat spesial bagi perjalanan karier sekaligus hidupnya.

Teco mengenang satu hal yang paling membuatnya terkenang terkait Surabaya, yaitu memulai belajar bahasa Indonesia di Kota Pahlawan. Setelah itu, ia menjajal peruntungan dengan menjadi pelatih kepala.

Tapi, ayah satu orang anak itu memulainya di Malaysia pada 2009 dengan menangani Kuala Muda Naza. Teco kemudian hijrah ke Thailand dari 2010 hingga 2016 dan mendarat di Indonesia lagi bersama Persija Jakarta.

“Persebaya tim bagus, saya pernah di tim ini, saya sering datang ke sini. Saya senang waktu datang di Surabaya, ada memori manis, istri juga datang di Surabaya,” ucap Teco, saat konferensi pers sebelum pertandingan, dikutip Rabu (24/4/2024).

“Buat saya sendiri, saya senang datang ke Surabaya. Ini kota pertama saya kerja di Indonesia. Saya sangat senang waktu kerja di sini. Sepakbola butuh prestasi, butuh hasil jadi harus kerja keras biar dapat hasil baik,” tutur pria berusia 49 tahun itu.

