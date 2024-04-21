Hasil Piala Asia U-23 2024: Witan Sulaeman Cetak Gol Indah, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23!

TIMNAS Indonesia U-23 bertemu Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Bermain di Abdullah Bin Khalifa Stadium pada Minggu (21/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 tengah unggul 2-0.

Setelah Marselino Ferdinan mencetak gol pertama Timnas Indonesia U-23 di menit ke-23, kali ini gol kedua Garuda Muda dikemas Witan Sulaeman pada menit 40. Memanfaatkan umpan dari Rizky Ridho, tembakan placing kaki kiri Witan Sulaeman masuk ke gawang Yordania.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024