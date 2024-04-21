Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Witan Sulaeman Cetak Gol Indah, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |23:14 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Witan Sulaeman Cetak Gol Indah, Timnas Indonesia U-23 Unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23!
Witan bikin Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Timnas Yordania U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 bertemu Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Bermain di Abdullah Bin Khalifa Stadium pada Minggu (21/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 tengah unggul 2-0.

Setelah Marselino Ferdinan mencetak gol pertama Timnas Indonesia U-23 di menit ke-23, kali ini gol kedua Garuda Muda dikemas Witan Sulaeman pada menit 40. Memanfaatkan umpan dari Rizky Ridho, tembakan placing kaki kiri Witan Sulaeman masuk ke gawang Yordania.

Timnas Indonesia U-23

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Halaman:
1 2
      
