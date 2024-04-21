Hasil Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan Bawa Timnas Indonesia U-23 Ungguli Yordania U-23 1-0

Timnas Indonesia U-23 menghadapi Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 menghadapi Timnas Yordania U-23 pada matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim saling berhadapan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Skuad Garuda Muda sementara unggul 1-0 lewat eksekusi penalti Marselino Ferdinan di menit ke-22. Timnas Indonesia U-23 mendapat hadiah penalti usai Rafael Struick dijatuhkan di kotak terlarang.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 XI (3-4-3): Ernando Aril; Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Justin Hubner; Fajar Fathur, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Pratama Arhan; Witan Sulaeman, Rafael Struick, Marselino Ferdinan.

Cadangan: Adisatryo, Rio Fahmi, Komang Teguh, Bagas Kahfi, Ikhsan Nul, Arkhan Fikri, Dony Tri, Rayhan Hannan, Jeam Kelly Sroyer, Hokky Caraka, Daffa Fasya.

Pelatih: Shin Tae-yong

(Admiraldy Eka Saputra)