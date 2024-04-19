Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gaya ala Kiper Shaolin Soccer Ditunjukkan Ernando Ari Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |09:31 WIB
Gaya ala Kiper Shaolin Soccer Ditunjukkan Ernando Ari Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Gaya ala kiper Shaolin Soccer ditunjukkan Ernando Ari kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: TikTok/@mangkulangittt)
A
A
A

GAYA ala kiper Shaolin Soccer ditunjukkan Ernando Ari kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Kiper 22 tahun itu tampil brilian saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 21 April 2024 malam WIB.

Di menit 25, Ernando Ari menggagalkan eksekusi penalti yang dilepaskan Mohamed Toure. Jika Mohamed Toure saat itu mencetak gol, tentu kondisinya akan berbeda.

Ernando Ari saat menggagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: AFC)

(Ernando Ari saat menggagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: AFC)

Tercatat sepanjang laga, kiper Persebaya Surabaya itu membuat tiga penyelamatan gemilang. Jika saja Ernando Ari tidak tampil tenang sepanjang laga, Timnas Indonesia U-23 bisa bertekuk lutut melawan Timnas Australia U-23.

Kelar pertandingan, Ernando Ari pun mendapat sorotan dari kamera pertandingan. Sang kameramen seperti paham akan kualitas yang ditampilkan kiper asal Semarang itu sepanjang pertandingan.

Tahu disorot kamera, Ernando Ari langsung melemparkan gaya. Ia menggerakkan jari tangan kanannya, seakan menantang Timnas Australia U-23 untuk melepaskan lebih banyak tembakan.

Gaya yang dilakukan Ernando Ari sama persis dengan kiper di film Shaolin Soccer, Danny Chan. Danny Chan yang tampil dengan baju Bruce Lee di film tersebut, tampil brilian di setiap pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637763/5-calon-pelatih-baru-timnas-indonesia-2-nama-beken-dicoret-kxq.webp
5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: 2 Nama Beken Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/08/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Makna Garuda di Dada dan Kebanggaan Bermain untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement