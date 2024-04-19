Gaya ala Kiper Shaolin Soccer Ditunjukkan Ernando Ari Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Gaya ala kiper Shaolin Soccer ditunjukkan Ernando Ari kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: TikTok/@mangkulangittt)

GAYA ala kiper Shaolin Soccer ditunjukkan Ernando Ari kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Kiper 22 tahun itu tampil brilian saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 21 April 2024 malam WIB.

Di menit 25, Ernando Ari menggagalkan eksekusi penalti yang dilepaskan Mohamed Toure. Jika Mohamed Toure saat itu mencetak gol, tentu kondisinya akan berbeda.

(Ernando Ari saat menggagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: AFC)

Tercatat sepanjang laga, kiper Persebaya Surabaya itu membuat tiga penyelamatan gemilang. Jika saja Ernando Ari tidak tampil tenang sepanjang laga, Timnas Indonesia U-23 bisa bertekuk lutut melawan Timnas Australia U-23.

Kelar pertandingan, Ernando Ari pun mendapat sorotan dari kamera pertandingan. Sang kameramen seperti paham akan kualitas yang ditampilkan kiper asal Semarang itu sepanjang pertandingan.

Tahu disorot kamera, Ernando Ari langsung melemparkan gaya. Ia menggerakkan jari tangan kanannya, seakan menantang Timnas Australia U-23 untuk melepaskan lebih banyak tembakan.

Gaya yang dilakukan Ernando Ari sama persis dengan kiper di film Shaolin Soccer, Danny Chan. Danny Chan yang tampil dengan baju Bruce Lee di film tersebut, tampil brilian di setiap pertandingan.