HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |16:51 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23
Berikut jadwal siaran langsung Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 sudah dirilis. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 yang merupakan matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 akan disiarkan secara live dan ekslusif di RCTI pada Kamis, (18/4/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil yang kurang bagus di matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024. Bersua tuan rumah Qatar, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2.

Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Kekalahan itu memaksa Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil positif kontra Timnas Australia U-23. Sebab, hanya kemenangan atau minimal imbang atas Australia U-23 yang membuka jalan Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Sementara jika kalah, Timnas Indonesia U-23 dipastikan gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 alias tersingkir dari ajang dua tahunan ini. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memohon doa masyarakat sepakbola Tanah Air.

Doa tulus dari pencinta sepakbola Indonesia diharapkan membantu Timnas Indonesia U-23 bermain lepas dan mendapatkan hasil positif kontra Timnas Australia U-23.

“Jadi mohon masyarakat Indonesia untuk memberi dukungan penuh kepada pemain agar mereka bisa terhibur dan bisa lebih semangat," kata Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
