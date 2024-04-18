Masyarakat Indonesia Puji Nathan Tjoe-A-On Setinggi Langit Usai Main 2 Benua dalam Waktu 24 Jam

MASYARAKAT Indonesia puji Nathan Tjoe-A-On setinggi langit usai main di dua benua dalam waktu 24 jam. Hal ini menjadi bukti betapa totalitas pemain ini dalam membela negaranya.

Seperti diketahui, setelah melewati lika-liku yang cukup panjang, nama Nathan Tjoe-A-On akhirnya masuk ke dalam daftar skuad final Timnas Indonesia U-23 untuk Piala Asia U-23 2024. Ia langsung turun di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan masuk sebagai pemain cadangan.

Sayangnya, menghadapi tuan rumah, Timnas Qatar U-23 pada laga perdana di Stadion Jassim Bin Hamad, Senin 15 April 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-23 harus menelan kekalahan dengan skor 2-0.

Sepasang gol tim tuan rumah itu masing-masing dicetak Khaled Ali Sabah lewat tendangan penalti dan juga sepakan bebas Ahmed Al Rawi di awal babak kedua. Kendati menelan kekalahan, Nathan Tjoe-A-On tetap mendapat apresiasi setinggi langit dari para pendukung Indonesia. Hal ini karena ia menunjukan totalitasnya untuk bermain meski kurang dari 24 jam sebelumnya ia baru saja bermain untuk klubnya.

Perlu diketahui, Nathan Tjoe-A-On bersama timnya, SC Heerenveen, bertanding menghadapi PEC Zwolle pada Minggu 14 April 2024 pukul 17.15 WIB. Di laga ini, Nathan Tjoe-A-On masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86. Ia pun sukses mengantarkan timnya memenangkan laga tersebut dengan skor 2-0.

Setelah pertandingan, Nathan Tjoe-A-On dengan segera berkemas dan menuju bandara. Pemain berusia 22 tahun itu langsung berangkat ke Qatar guna memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.