Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Puji Nathan Tjoe-A-On Setinggi Langit Usai Main 2 Benua dalam Waktu 24 Jam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |10:59 WIB
Masyarakat Indonesia Puji Nathan Tjoe-A-On Setinggi Langit Usai Main 2 Benua dalam Waktu 24 Jam
Nathan Tjoe-A-On banjir pujian kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia puji Nathan Tjoe-A-On setinggi langit usai main di dua benua dalam waktu 24 jam. Hal ini menjadi bukti betapa totalitas pemain ini dalam membela negaranya.

Seperti diketahui, setelah melewati lika-liku yang cukup panjang, nama Nathan Tjoe-A-On akhirnya masuk ke dalam daftar skuad final Timnas Indonesia U-23 untuk Piala Asia U-23 2024. Ia langsung turun di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan masuk sebagai pemain cadangan.

Timnas Indonesia U-23

Sayangnya, menghadapi tuan rumah, Timnas Qatar U-23 pada laga perdana di Stadion Jassim Bin Hamad, Senin 15 April 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-23 harus menelan kekalahan dengan skor 2-0.

Sepasang gol tim tuan rumah itu masing-masing dicetak Khaled Ali Sabah lewat tendangan penalti dan juga sepakan bebas Ahmed Al Rawi di awal babak kedua. Kendati menelan kekalahan, Nathan Tjoe-A-On tetap mendapat apresiasi setinggi langit dari para pendukung Indonesia. Hal ini karena ia menunjukan totalitasnya untuk bermain meski kurang dari 24 jam sebelumnya ia baru saja bermain untuk klubnya.

Perlu diketahui, Nathan Tjoe-A-On bersama timnya, SC Heerenveen, bertanding menghadapi PEC Zwolle pada Minggu 14 April 2024 pukul 17.15 WIB. Di laga ini, Nathan Tjoe-A-On masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86. Ia pun sukses mengantarkan timnya memenangkan laga tersebut dengan skor 2-0.

Setelah pertandingan, Nathan Tjoe-A-On dengan segera berkemas dan menuju bandara. Pemain berusia 22 tahun itu langsung berangkat ke Qatar guna memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637143/carl-froch-nilai-kemenangan-tko-fabio-wardley-atas-joseph-parker-terlalu-cepat-jkr.webp
Carl Froch Nilai Kemenangan TKO Fabio Wardley atas Joseph Parker Terlalu Cepat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/10/23/vinicius_junior.jpg
Ngamuk Saat Diganti di El Clasico, Vinicius Jr Ancam Tinggalkan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement