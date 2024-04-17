Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Skor Berakhir Sama Kuat 1-1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:19 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Skor Berakhir Sama Kuat 1-1
RANS Nusantara vs Barito Putera sama kuat 1-1. (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BANTUL RANS Nusantara vs Barito Putera berakhir sama kuat 1-1 di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024, pada Rabu (17/4/2024) malam WIB. Laga yang berakhir imbang itu dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta.

Dengan hasil imbang itu, RANS masih di posisi 14 dengan 35 poin. Sedangkan tambahan 1 poin membuat Barito menempati posisi 9 dengan 42 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera tampil mendominasi di awal pertandingan. Variasi umpan-umpan pendek cepat yang dilakukan oleh mereka membuat Rans kesulitan untuk menguasai bola.

Pada menit 11, serangan Barito akhirnya membuahkan gol Renan Alves. Dia menyambar umpan tendangan bebas ciamik yang diberikan Mike Ott dengan tandukannya yang tak mampu dihalau oleh Hilmansyah.

Namun, sembilan menit kemudian, Rans langsung bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 via gol Kenshiro Daniels. Sang striker juga menyambut tendangan bebas yang diberikan oleh Marckho Sandy dengan sundulannya yang membuat Banua Norhalid tak berkutik.

RANS Nusantara vs Barito Putera

Setelah itu jual beli serangan terjadi. Laskar Antasari -julukan Barito- hampir mencetak gol pada menit 35, tetapi sepakan Gustavo Tocantins mampu diselamatkan oleh Hilmansyah.

Pertandingan berjalan alot di menit-menit akhir. Skor imbang 1-1 pun tetap bertahan hingga laga usai.

