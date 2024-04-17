Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persis Solo: Macan Kemayoran Ditahan 10 Pemain Laskar Sambernyawa 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persis Solo: Macan Kemayoran Ditahan 10 Pemain Laskar Sambernyawa 0-0
Persija Jakarta ditahan Persis Solo 0-0 di babak pertama. (Foto: Wikanto Arung/MPI)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta harus puas menutup babak pertama dengan skor 0-0 saat menyambut Persis Solo di laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024, Rabu (17/4/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, skor imbang itu jelas bukanlah hasil terbaik yang bisa diraih tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Sebab sejak menit 19 sejatinya Persib sudah melawan 10 pemain Laskar Sambernyawa –julukan persis. Hal itu karena penggawa Persib, Gavin Kwan terkena kartu merah oleh wasit pada menit 19.

Sayangnya, keunggulan pemain itu tak dapat dimaksimalkan oleh pasukan Thomas Doll. Skor 0-0 pun jadi hasil akhir di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, Macan Kemayoran -julukan Persija- mencoba tampil menekan. Akan tetapi, serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos sehingga mudah dipatahkan pertahanan Persis Solo.

Persija Jakarta vs Persis Solo

Setelah itu, kedua kesebelasan bermain cukup sengit dengan saling jual beli serangan. Hanya saja, belum ada gol yang tercipta sampai pertandingan memasuki menit ke-25.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637143/carl-froch-nilai-kemenangan-tko-fabio-wardley-atas-joseph-parker-terlalu-cepat-jkr.webp
Carl Froch Nilai Kemenangan TKO Fabio Wardley atas Joseph Parker Terlalu Cepat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fans_motogp_asal_bolmut.jpg
Fans Asal Bolmut Tempuh 14 Jam Demi Dukung Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025, tapi Sang Idola Gagal Finish!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement