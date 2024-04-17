Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persis Solo: Macan Kemayoran Ditahan 10 Pemain Laskar Sambernyawa 0-0

JAKARTA – Persija Jakarta harus puas menutup babak pertama dengan skor 0-0 saat menyambut Persis Solo di laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024, Rabu (17/4/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, skor imbang itu jelas bukanlah hasil terbaik yang bisa diraih tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Sebab sejak menit 19 sejatinya Persib sudah melawan 10 pemain Laskar Sambernyawa –julukan persis. Hal itu karena penggawa Persib, Gavin Kwan terkena kartu merah oleh wasit pada menit 19.

Sayangnya, keunggulan pemain itu tak dapat dimaksimalkan oleh pasukan Thomas Doll. Skor 0-0 pun jadi hasil akhir di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, Macan Kemayoran -julukan Persija- mencoba tampil menekan. Akan tetapi, serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos sehingga mudah dipatahkan pertahanan Persis Solo.

Setelah itu, kedua kesebelasan bermain cukup sengit dengan saling jual beli serangan. Hanya saja, belum ada gol yang tercipta sampai pertandingan memasuki menit ke-25.