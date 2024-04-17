Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Asing Liga 1 Indonesia yang Ternyata Pernah Dilatih Ilidio Vale sang Pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Hilang Tiba-Tiba!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:04 WIB
3 Pemain Asing Liga 1 Indonesia yang Ternyata Pernah Dilatih Ilidio Vale sang Pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Hilang Tiba-Tiba!
Berikut 3 pemain asing di Liga 1 Indonesia yang pernah dilatih Ilidio Vale sang pelatih Timnas Qatar U-23. (Foto: Instagram/@qfa)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain asing Liga 1 Indonesia yang ternyata pernah dilatih Ilidio Vale pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sebelum menjadi pelatih Timnas Qatar U-23 pada 2023, Ilidio Vale pernah menjadi asisten pelatih Fernando Santos di Timnas Portugal pada 2014-2022.

Dalam periode tersebut, Ilidio Vale membantu Timnas Portugal juara Piala Eropa 2016! Selain menjadi asisten pelatih tim senior, Ilidio Vale pernah beberapa kali menjadi pelatih Timnas Portugal U-15, U-18, U-19 dan U-20.

Ketika menangani tim-tim ini, Ilidio Vale membesut sejumlah pemain yang pernah dan masih merumput di Liga Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain asing Liga 1 Indonesia yang ternyata pernah dilatih Ilidio Vale sang pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024:

3. Evandro Brandao (RANS Nusantara FC)

Evandro Brandao

Evandro Brandao pernah ditangani Ilidio Vale di Timnas Portugal U-19 pada 2010. Namun, Evandro Brandao gagal menemebus skuad Timnas Portugal senior dan beralih kewarganegaraan menjadi Angola.

Sekarang, Evandro Brandao merumput bersama RANS Nusantara FC. Berposisi sebagai penyerang, pesepakbola 32 tahun ini mengemas lima gol dan dua assist dari 27 laga Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/261/3179137/4_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-hdTv_large.jpg
4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178818/timnas_indonesia-PyRL_large.jpg
5 Calon Lawan Timnas Indonesia dengan Pelatih Baru di FIFA Matchday November 2025, Nomor 1 Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178161/timnas_indonesia-UVCj_large.jpg
5 Pelatih Berpengalaman di Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/alex_marquez.jpg
Alex Marquez Ungkap Kunci Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement