3 Pemain Asing Liga 1 Indonesia yang Ternyata Pernah Dilatih Ilidio Vale sang Pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Hilang Tiba-Tiba!

Berikut 3 pemain asing di Liga 1 Indonesia yang pernah dilatih Ilidio Vale sang pelatih Timnas Qatar U-23. (Foto: Instagram/@qfa)

SEBANYAK 3 pemain asing Liga 1 Indonesia yang ternyata pernah dilatih Ilidio Vale pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sebelum menjadi pelatih Timnas Qatar U-23 pada 2023, Ilidio Vale pernah menjadi asisten pelatih Fernando Santos di Timnas Portugal pada 2014-2022.

Dalam periode tersebut, Ilidio Vale membantu Timnas Portugal juara Piala Eropa 2016! Selain menjadi asisten pelatih tim senior, Ilidio Vale pernah beberapa kali menjadi pelatih Timnas Portugal U-15, U-18, U-19 dan U-20.

Ketika menangani tim-tim ini, Ilidio Vale membesut sejumlah pemain yang pernah dan masih merumput di Liga Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain asing Liga 1 Indonesia yang ternyata pernah dilatih Ilidio Vale sang pelatih Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024:

3. Evandro Brandao (RANS Nusantara FC)





Evandro Brandao pernah ditangani Ilidio Vale di Timnas Portugal U-19 pada 2010. Namun, Evandro Brandao gagal menemebus skuad Timnas Portugal senior dan beralih kewarganegaraan menjadi Angola.

Sekarang, Evandro Brandao merumput bersama RANS Nusantara FC. Berposisi sebagai penyerang, pesepakbola 32 tahun ini mengemas lima gol dan dua assist dari 27 laga Liga 1 2023-2024.