Media Vietnam Sebut Ambisi Shin Tae-yong Tak Realistis Usai Timnas Indonesia U-23 Tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23

Shin Tae-yong mengusung ambisi tinggi membawa Timnas Indonesia U-23 menembus semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Thanh Nien, menyebut ambisi Shin Tae-yong tak realistis usai Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Sebab, dua lawan berat akan menanti.

Laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024 malam WIB, berakhir menyedihkan bagi Garuda Muda. Indonesia kalah 0-2 gara-gara gol Khaled Ali Sabah (45+1’) dan Ahmed Al Rawi (54’).

Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia U-23 di dasar klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan nilai 0. Sementara itu, Qatar menguasai puncak klasemen dengan nilai tiga.

Kekalahan itu ikut disorot oleh media Vietnam, Thanh Nien. Mereka lalu mengungkit soal ambisi tinggi Shin sebelum Piala Asia U-23 2024 yang ingin membawa timnya melaju hingga semifinal!

“Mengusung ambisi tinggi di Piala Asia U-23 2024, Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di laga pertama Grup A,” ulas media tersebut, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

“Sebelum berangkat ke Qatar, PSSI (sebetulnya Shin Tae-yong, red) dengan percaya diri mematok target mencapai semifinal untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024,” imbuh media itu.