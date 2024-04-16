Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Ambisi Shin Tae-yong Tak Realistis Usai Timnas Indonesia U-23 Tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |01:39 WIB
Media Vietnam Sebut Ambisi Shin Tae-yong Tak Realistis Usai Timnas Indonesia U-23 Tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23
Shin Tae-yong mengusung ambisi tinggi membawa Timnas Indonesia U-23 menembus semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Thanh Nien, menyebut ambisi Shin Tae-yong tak realistis usai Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Sebab, dua lawan berat akan menanti.

Laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024 malam WIB, berakhir menyedihkan bagi Garuda Muda. Indonesia kalah 0-2 gara-gara gol Khaled Ali Sabah (45+1’) dan Ahmed Al Rawi (54’).

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 berakhir 0-2 (Foto: AFC)

Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia U-23 di dasar klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan nilai 0. Sementara itu, Qatar menguasai puncak klasemen dengan nilai tiga.

Kekalahan itu ikut disorot oleh media Vietnam, Thanh Nien. Mereka lalu mengungkit soal ambisi tinggi Shin sebelum Piala Asia U-23 2024 yang ingin membawa timnya melaju hingga semifinal!

“Mengusung ambisi tinggi di Piala Asia U-23 2024, Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di laga pertama Grup A,” ulas media tersebut, dikutip pada Selasa (16/4/2024).

“Sebelum berangkat ke Qatar, PSSI (sebetulnya Shin Tae-yong, red) dengan percaya diri mematok target mencapai semifinal untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024,” imbuh media itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/51/1636669/fun-walk-umb-2025-cara-universitas-mercu-buana-dongkrak-gaya-hidup-sehat-ydi.jpg
Fun Walk UMB 2025, Cara Universitas Mercu Buana Dongkrak Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/queenita_keisha_azzahra_merah.jpg
Indonesia Dapat Tambahan Perunggu dari Taekwondo, Total 10 Medali di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement