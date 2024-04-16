Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bersinar di Atalanta, Charles De Ketelaere Tak Mau Balik ke AC Milan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |03:10 WIB
Bersinar di Atalanta, Charles De Ketelaere Tak Mau Balik ke AC Milan
Charles De Ketelaere ogah kembali ke AC Milan (Foto: Instagram/@charlesdeketelaere)
BERGAMO - Charles De Ketelaere ogah balik ke klub asalnya, AC Milan, setelah bersinar bersama Atalanta. Pasalnya, ia sudah cocok dengan gaya bermain tim asuhan Gian Piero Gasperini itu dan tak mau lagi duduk di bangku cadangan.

De Ketelaere didatangkan Milan dari Club Brugge pada bursa transfer musim panas 2022 dengan mahar 30 juta Euro (Rp513,3 miliar). Akan tetapi, performanya sangat buruk pada musim perdananya dengan hanya menyumbang satu assist selama 1.480 menit bermain dalam 40 laga di semua kompetisi.

Charles De Ketelaere

Oleh karena itu, Rossoneri memutuskan untuk meminjamkannya ke Atalanta pada musim 2023-2024. Di luar dugaan, gelandang serang berusia 23 tahun itu mampu membuktikan kualitasnya dengan membukukan 10 gol dan delapan assist dalam 36 pertandingan di semua kompetisi.

De Ketelaere mengaku memetik banyak pelajaran salama masa suramnya di musim perdananya dengan Milan. Kini, ia merasa sangat betah bersama Atalanta karena cocok dengan gaya permainannya dan mendapatkan banyak menit bermain.

“Saya belajar banyak dari musim negatif di Milan. Itu membantu saya untuk mengambil langkah maju dan akan lebih membantu saya di masa depan. Anda bisa belajar banyak dari musim yang bagus, tapi Anda belajar lebih banyak lagi dari musim yang tidak begitu bagus,” kata De Ketelaere dilansir dari Football Italia, Selasa (16/4/2024).

“Saya senang di Atalanta; Saya telah menemukan lingkungan yang tepat untuk saya dan gaya bermain saya, yang hanya dapat diberikan oleh Atalanta kepada saya. Kami memainkan sepakbola yang bagus dan semua pemain tahu apa yang harus dilakukan. Gasperini tangguh namun juga adil,” tambah pria asal Belgia itu.

Halaman:
1 2
      
