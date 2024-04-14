Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

MLS 2024: Maarten Paes Catat Cleansheet, FC Dallas Imbangi Seattle Sounders

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |10:41 WIB
MLS 2024: Maarten Paes Catat <i>Cleansheet</i>, FC Dallas Imbangi Seattle Sounders
Maarten Paes membantu FC Dallas imbangi Seattle Sounders 0-0 (Foto: Instagram/@fcdallas)
A
A
A

DALLAS – Calon kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, tampil apik dengan mencatatkan cleansheet untuk membantu timnya, FC Dallas, menahan imbang Seattle Sounders dengan skor 0-0. Laga lanjutan MLS 2024 itu berlangsung di Toyota Stadium, Dallas, pada Minggu (14/4/2024) pagi WIB.

Total ada dua penyelamatan yang dibuat oleh Paes sepanjang pertandingan dari delapan tembakan yang mengarah ke pertahanan timnya. Ini menjadi cleansheet beruntun yang dicatatkan kiper berusia 25 tahun itu sekaligus yang kedua di MLS musim ini.

Maarten Paes

Hasil imbang itu membuat FC Dallas masih tertahan di peringkat 13 dari 14 tim peserta wilayah barat MLS 2024. Mereka baru mengemas lima poin saja dari tujuh pertandingan dengan catatan satu kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Paes tak mendapatkan banyak tekanan dari Seattle di menit-menit awal. Sebab, FC Dallas tampil lebih dominan dari segi penguasaan bola dan mampu menciptakan beberapa peluang.

Tendangan pertama baru didapatnya setelah 15 menit pertandingan berjalan dari Albert Rusnak. Akan tetapi, bola yang mengarah deras ke arah gawang mampu ditepis oleh Paes.

Setelah itu, di pertengahan babak pertama, Seattle mulai meningkatkan intensitas serangan. Namun, Paes bermaiin sangat gemilang dengan beberapa kali mampu memotong umpan silang yang dilontarkan lawan dan juga dari sepak pojok.

Pada menit 37, FC Dallas mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol lewat Eugene Ansah. Sayangnya, tandukannya yang menyambut umpan Paul Arriola masih menyamping tipis di sisi kanan gawang.

Jual beli serangan pun terus terjadi di menit-menit akhir babak pertama. Akan tetapi, hingga turun minum masih belum ada gol yang tercipta.

Pada babak kedua, FC Dallas masih terus memegang kendali permainan. Pada menit 55, mereka nyaris mencetak gol via tendangan keras Sebastian Lletget, tetapi bola masih bisa ditepis oleh Stefan Frei.

Tak lama berselang, Seattle balas mengancam dengan sebuah serangan balik cepat. Namun, lagi-lagi Paes tampil memukau dengan membuat penyelamatan gemilang dengan menghalau sontekan Raul Ruidiaz dari jarak dekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177808/lionel_messi_resmi_menjadi_top_skor_di_mls_2025-d8SG_large.jpg
Lionel Messi Jadi Top Skor MLS 2025, Bukti Belum Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066085/hasil-fc-dallas-vs-los-angeles-fc-di-mls-2024-hampir-cleansheet-maarten-paes-dkk-sikat-olivier-giroud-cs-3-1-JELFX7IOrR.jpg
Hasil FC Dallas vs Los Angeles FC di MLS 2024: Hampir Cleansheet, Maarten Paes Dkk Sikat Olivier Giroud Cs 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/51/3064858/hasil-real-salt-lake-vs-fc-dallas-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-kalah-2-3-UlgtEk98B7.jpg
Hasil Real Salt Lake vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Kalah 2-3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635943/hut-ke7-hgi-gandeng-pordi-gelar-turnamen-domino-offline-dengan-konsep-baru-egx.webp
HUT ke-7, HGI Gandeng PORDI Gelar Turnamen Domino Offline dengan Konsep Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Fakta di Balik Penolakan Atlet Israel: Bawa Senjata dan Pasukan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement