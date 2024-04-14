MLS 2024: Maarten Paes Catat Cleansheet, FC Dallas Imbangi Seattle Sounders

DALLAS – Calon kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, tampil apik dengan mencatatkan cleansheet untuk membantu timnya, FC Dallas, menahan imbang Seattle Sounders dengan skor 0-0. Laga lanjutan MLS 2024 itu berlangsung di Toyota Stadium, Dallas, pada Minggu (14/4/2024) pagi WIB.

Total ada dua penyelamatan yang dibuat oleh Paes sepanjang pertandingan dari delapan tembakan yang mengarah ke pertahanan timnya. Ini menjadi cleansheet beruntun yang dicatatkan kiper berusia 25 tahun itu sekaligus yang kedua di MLS musim ini.

Hasil imbang itu membuat FC Dallas masih tertahan di peringkat 13 dari 14 tim peserta wilayah barat MLS 2024. Mereka baru mengemas lima poin saja dari tujuh pertandingan dengan catatan satu kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Paes tak mendapatkan banyak tekanan dari Seattle di menit-menit awal. Sebab, FC Dallas tampil lebih dominan dari segi penguasaan bola dan mampu menciptakan beberapa peluang.

Tendangan pertama baru didapatnya setelah 15 menit pertandingan berjalan dari Albert Rusnak. Akan tetapi, bola yang mengarah deras ke arah gawang mampu ditepis oleh Paes.

Setelah itu, di pertengahan babak pertama, Seattle mulai meningkatkan intensitas serangan. Namun, Paes bermaiin sangat gemilang dengan beberapa kali mampu memotong umpan silang yang dilontarkan lawan dan juga dari sepak pojok.

Pada menit 37, FC Dallas mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol lewat Eugene Ansah. Sayangnya, tandukannya yang menyambut umpan Paul Arriola masih menyamping tipis di sisi kanan gawang.

Jual beli serangan pun terus terjadi di menit-menit akhir babak pertama. Akan tetapi, hingga turun minum masih belum ada gol yang tercipta.

Pada babak kedua, FC Dallas masih terus memegang kendali permainan. Pada menit 55, mereka nyaris mencetak gol via tendangan keras Sebastian Lletget, tetapi bola masih bisa ditepis oleh Stefan Frei.

Tak lama berselang, Seattle balas mengancam dengan sebuah serangan balik cepat. Namun, lagi-lagi Paes tampil memukau dengan membuat penyelamatan gemilang dengan menghalau sontekan Raul Ruidiaz dari jarak dekat.