Pernah Diandalkan Shin Tae-yong, Pemain Naturalisasi Ini Berhasrat Kembali Perkuat Timnas Indonesia!

PERNAH diandalkan Shin Tae-yong, pemain naturalisasi ini berhasrat kembali perkuat Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Walian.

Nama Ezra menghilang dari daftar panggilan Timnas Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir. Ia tercatat terakhir kali mengenakan kostum Merah Putih pada leg II semifinal Piala AFF 2020.

Setelah itu, Ezra tak pernah lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Shin tampaknya masih mencari-cari formula yang tepat untuk mengembalikan ketajaman di lini depan.

Hampir tiga tahun sudah Ezra tidak lagi memperkuat Timnas Indonesia. Namun, striker berusia 26 tahun itu mengungkapkan hasratnya untuk kembali masuk ke dalam skuad.

“Saya ingin kembali ke tim nasional,” kata Ezra dalam cuplikan video Marc Talks milik Marc Klok, dikutip pada Sabtu (13/4/2024).

“Saya ingin menjadi pemain dengan banyak lagi pertandingan untuk tim nasional," tandas striker Persib Bandung itu.