PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024 malam ini akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 digelar di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu 6 April 2024 pukul 01.00 WIB.
Jelang mengarungi Piala Asia U-23 2024, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong memanggil 28 pemain. Sebanyak 28 pemain ini dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan awal terlebih dulu di Dubai, UEA pada 2-11 April 2024.
(Timnas Indonesia U-23 fokus berlatih di Dubai jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
Sayangnya setelah sekira empat hari berada di Dubai, ada empat pemain yang tak kunjung bergabung, yakni Alfeandra Dewangga, Justin Hubner, Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On.
Alfeandra Dewangga dipastikan batal bergabung karena masih menjalani recovery setelah sebelumnya melakukan operasi. Sementara itu, Justin Hubner, Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On belum bergabung ditengarai karena terkendala izin klub.
Ada potensi, Justin Hubner, Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On gagal bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan tiga pemain abroad di Piala Asia U-23 2024, yakni Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Pratama Arhan (Suwon FC).
Melihat skuad yang ada sekarang, formasi apa yang diandalkan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun itu akan mengandalkan pola 3-4-3.