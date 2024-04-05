Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024 Malam Ini: Tanpa 3 Pemain Abroad!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |11:01 WIB
Prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024 malam ini akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 digelar di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu 6 April 2024 pukul 01.00 WIB.

Jelang mengarungi Piala Asia U-23 2024, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong memanggil 28 pemain. Sebanyak 28 pemain ini dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan awal terlebih dulu di Dubai, UEA pada 2-11 April 2024.

Timnas Indonesia U-23 fokus berlatih di Dubai jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Sayangnya setelah sekira empat hari berada di Dubai, ada empat pemain yang tak kunjung bergabung, yakni Alfeandra Dewangga, Justin Hubner, Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On.

Alfeandra Dewangga dipastikan batal bergabung karena masih menjalani recovery setelah sebelumnya melakukan operasi. Sementara itu, Justin Hubner, Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On belum bergabung ditengarai karena terkendala izin klub.

Ada potensi, Justin Hubner, Marselino Ferdinan dan Nathan Tjoe-A-On gagal bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan tiga pemain abroad di Piala Asia U-23 2024, yakni Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Pratama Arhan (Suwon FC).

Melihat skuad yang ada sekarang, formasi apa yang diandalkan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun itu akan mengandalkan pola 3-4-3.

