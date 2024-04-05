Persija Jakarta Libur Latihan saat Liga 1 2023-2024 Diliburkan Jelang Piala Asia U-23 2024

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Persija Jakarta pilih libur latihan saat Liga 1 2023-2024 dijeda jelang Piala Asia U-23 2024. Hal itu diungkap langsung pelatih Persija, Thomas Doll.

Thomas Doll menyatakan lebih memilih meleburkan timnya saat Liga 1 2023-2024 dijeda. Dia menilai itu kesempatan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- beristirahat sejenak.

“Saya meliburkan skuad karena lebih dari empat minggu kebelakang selalu berlatih keras. Jadi ketika Liga 1 diliburkan untuk sementara, saya merasa sudah waktunya para pemain untuk beristirahat,” tutur Thomas, dilansir dari laman Persija, Jumat (5/4/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan waktu libur ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh elemen tim untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi, mereka akan lebih bersemangat saat kembali berlatih bersama Persija.

“Lagi pula, libur ini bagus untuk para pemain, pelatih, dan offisial. Semua bisa menjernihkan pikiran dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, terutama untuk yang sedang berpuasa,” jelas Thomas Doll.