Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Andik Vermansah yang Ditekel David Beckham hingga Diajak Tukar Baju Kelar Pertandingan

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:41 WIB
Kisah Andik Vermansah yang Ditekel David Beckham hingga Diajak Tukar Baju Kelar Pertandingan
Andik Vermansah pernah tukar jersey dengan David Beckham. (Foto: Persiraja Banda Aceh)
A
A
A

KISAH Andik Vermansah yang ditekel David Beckham hingga diajak tukar baju kelar pertandingan. Momen itu terjadi kala Andik bermain di laga Indonesia Selection melawan LA Galaxy.

Duel seru yang mempertemukan Indonesia Selection melawan LA Galaxy tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu 30 November 2011. Laga itu sendiri dimenangi LA Galaxy dengan skor 1-0.

Andik Vermansah

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oelh Robbie Keane. Dia membobol gawang Indonesia Selection pada menit ke-14.

Andik yang memperkuat Indonesia Selection dihadapkan dengan pesepakbola top dunia, David Beckham dalam laga itu. Andik pun bermain cukup apik dalam pertandingan tersebut. Bahkan, dia juga sempat mendapat tekel dari Beckham.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631979/hasil-uji-coba-timnas-indonesia-u23-vs-india-u23-garuda-ditahan-imbang-11-xyk.webp
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-23 vs India U-23: Garuda Ditahan Imbang 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/rasmus_hojlund.jpg
Bom Instan Napoli! Rasmus Hojlund Bikin Geger dengan Dampak Langsung di Lini Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement