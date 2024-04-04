Kisah Andik Vermansah yang Ditekel David Beckham hingga Diajak Tukar Baju Kelar Pertandingan

KISAH Andik Vermansah yang ditekel David Beckham hingga diajak tukar baju kelar pertandingan. Momen itu terjadi kala Andik bermain di laga Indonesia Selection melawan LA Galaxy.

Duel seru yang mempertemukan Indonesia Selection melawan LA Galaxy tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu 30 November 2011. Laga itu sendiri dimenangi LA Galaxy dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oelh Robbie Keane. Dia membobol gawang Indonesia Selection pada menit ke-14.

Andik yang memperkuat Indonesia Selection dihadapkan dengan pesepakbola top dunia, David Beckham dalam laga itu. Andik pun bermain cukup apik dalam pertandingan tersebut. Bahkan, dia juga sempat mendapat tekel dari Beckham.