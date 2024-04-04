Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Banyak yang Kepincut Tangani Timnas Vietnam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |04:03 WIB
Ini Penyebab Banyak yang Kepincut Tangani Timnas Vietnam
Ini Penyebab Banyak yang Kepincut Tangani Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB banyak pelatih kepincut ingin tangani Timnas Vietnam akan coba dibahas Okezone di artikel ini. Ya, meski tim tersebut tengah dalam fase terpuruk khususnya setelah digilas oleh Timnas Indonesia dua kali beruntun, nyatanya Vietnam masih menjadi salah satu tim yang memiliki daya tarik oleh para pelatih.

Seperti diketahui, Timnas Vietnam merasakan hasil minor selama ditangani oleh pelatih Philippe Troussier. Terbaru, skuad Golden Star Warriors dikalahkan dua kali oleh Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kekalahan paling memalukan terjadi di laga kedua saat pertandingan digelar di My Dinh Stadium, Vietnam. Bermain di hadapan publik sendiri, Pasukan Nguyen tidak mampu berbuat banyak hingga kalah telak dengan skor 0-3 di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Selang beberapa jam setelah laga tersebut, federasi sepakbola Vietnam (VFF) pun kemudian mengambil langkah taktis dengan memecat Philippe Troussier. Hal ini membuat kursi kepelatihan Vietnam kosong.

Menariknya, hanya beberapa hari setelah pemecatan tersebut langsung muncul sederet nama pelatih yang berhasrat untuk menangani Vietnam.

Timnas Vietnam

Ada beberapa pelatih asal Korea Selatan seperti Kim Do-hoon dan Kim Sang-sik. Kemudian ada banyak pula pelatih asal Eropa seperti Emanuele Rinaldi (Italia), Roberto Donadoni (Italia), Luisma Hernandez (Spanyol), Christian Zermatten (Swiss) dan Alexandre Polking (Jerman).

Banyaknya pelatih yang berminat menangani Timnas Vietnam ini jelas menimbulkan sebuah pertanyaan besar, mengapa? Ada setidaknya dua alasan utama mengapa banyak pelatih yang mengaku tertarik menangani Timnas Vietnam.

Pertama, kedalaman skuad Vietnam saat ini masih sangat berkualitas. Ada banyak pemain top peninggalan pelatih Park Hang-seo yang masih dalam usia emas dan masih menampilkan performa terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
