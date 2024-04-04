Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Berpotensi Bertahan di Barcelona jika 2 Skenario Ini Terwujud

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |02:02 WIB
Xavi Hernandez Berpotensi Bertahan di Barcelona jika 2 Skenario Ini Terwujud
Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez sudah menyatakan sikap untuk meninggalkan Blaugrana –julukan Barcelona– di akhir musim 2023-2024. Namun, media Spanyol, Mundo Deportivo percaya Xavi masih bisa mengubah keputusannya dan bertahan di Barcelona jika dua skenario yang diinginkan dapat terwujud.

Dua hal yang diinginkan Xavi itu adalah Barcelona keluar sebagai juara, baik itu di Liga Spanyol atau Liga Champions. Dan satu skrnario lagi adalah keinginan Xavi terkait transfer pemain tidak dipersulit oleh pihak klub.

Seperti diketahui, Xavi Hernandez sudah memutuskan akan hengkang dari Barcelona pada akhir musim ini. Pelatih berpaspor Spanyol itu ingin pergi usai rentetan hasil buruk yang menimpa Barcelona.

Walau demikian, Xavi sejatinya masih berpeluang membawa Barcelona menjuarai Liga Spanyol atau Liga Champions musim ini. Sebab itu, Mundo Deportivo melaporkan Xavi masih mempunyai peluang untuk bertahan.

Xavi Hernandez

Menurut Media Spanyol itu, Xavi masih memiliki peluang untuk bertahan karena dua hal. Yang pertama adalah menjuarai salah satu dari dua kompetisi yang masih tersisa untuk Blaugrana -julukan Barcelona.

"Yang pertama adalah Barca harus menyelesaikan musim dengan baik," tulis Barca Blaugranes yang mengutip laporan Mundo Deportivo, Kamis (4/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631679/8-ribu-peserta-ramaikan-ajang-lari-crystalin-runxperience-2025-jakarta-evy.webp
8 Ribu Peserta Ramaikan Ajang Lari Crystalin RunXperience 2025 Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_1.jpg
Fajar/Fikri Siap Tempur di Denmark Open 2025, Tak Gentar Lawan Kim/Seo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement