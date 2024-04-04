Xavi Hernandez Berpotensi Bertahan di Barcelona jika 2 Skenario Ini Terwujud

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez sudah menyatakan sikap untuk meninggalkan Blaugrana –julukan Barcelona– di akhir musim 2023-2024. Namun, media Spanyol, Mundo Deportivo percaya Xavi masih bisa mengubah keputusannya dan bertahan di Barcelona jika dua skenario yang diinginkan dapat terwujud.

Dua hal yang diinginkan Xavi itu adalah Barcelona keluar sebagai juara, baik itu di Liga Spanyol atau Liga Champions. Dan satu skrnario lagi adalah keinginan Xavi terkait transfer pemain tidak dipersulit oleh pihak klub.

Seperti diketahui, Xavi Hernandez sudah memutuskan akan hengkang dari Barcelona pada akhir musim ini. Pelatih berpaspor Spanyol itu ingin pergi usai rentetan hasil buruk yang menimpa Barcelona.

Walau demikian, Xavi sejatinya masih berpeluang membawa Barcelona menjuarai Liga Spanyol atau Liga Champions musim ini. Sebab itu, Mundo Deportivo melaporkan Xavi masih mempunyai peluang untuk bertahan.

Menurut Media Spanyol itu, Xavi masih memiliki peluang untuk bertahan karena dua hal. Yang pertama adalah menjuarai salah satu dari dua kompetisi yang masih tersisa untuk Blaugrana -julukan Barcelona.

"Yang pertama adalah Barca harus menyelesaikan musim dengan baik," tulis Barca Blaugranes yang mengutip laporan Mundo Deportivo, Kamis (4/4/2024).