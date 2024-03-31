Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebut Timnas Indonesia Serasa Menang Piala Dunia Setelah Kalahkan Vietnam, Masyarakat Malaysia Diledek Balik Netizen Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |14:07 WIB
Sebut Timnas Indonesia Serasa Menang Piala Dunia Setelah Kalahkan Vietnam, Masyarakat Malaysia Diledek Balik Netizen Indonesia
Timnas Indonesia saat mengalahkan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Justin Hubner)
A
A
A

TIMNAS Indonesia disebut serasa menang Piala Dunia setelah mengalahkan Timnas Vietnam. Sindiran itu disampaikan masyarakat Malaysia yang menilai euforia berlebihan dari para pendukung Garuda.

Selain itu, masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat. Melainkan, kemenangan itu terjadi karena faktor pemain keturunan.

Menanggapi sindiran tersebut, netizen Indonesia jelas tak tinggal diam. Serangan balik disampaikan di media sosial, salah satunya dari akun TikTok @timnasindonesia 334.

Mereka menuliskan fakta kalau Timnas Malaysia sebenarnya tak kalah banyak menggunakan pemain naturalisasi dalam tim nasional mereka. Harimau Malaya bahkan menjadi tim paling banyak memakai pemain naturalisasi dengan jumlah 14 orang.

"Malaysia ternyata menjadi tim yang paling banyak memakai pemain naturalisasi, ada 14 orang," unggah akun tersebut.

"Berbeda dengan Indonesia, Malaysia bagkan melakukan naturalisasi buat pemain yang mempunyai darah keturunan dari sana. Sebagai contoh ada Endrick Dos Santos, Natxo Insa dan Romel Morales," lanjut postingan tersebut.

Halaman:
1 2
      
