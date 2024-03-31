Alasan Erick Thohir Liga 1 2023-2024 Ditunda Sementara Selama Timnas Indonesia U-23 Berlaga di Piala Asia U-23 2024

ALASAN Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Liga 1 2023-2024 ditunda sementara selama Timnas Indonesia U-23 berlaga di Piala Asia U-23 2024 terungkap. Erick Thohir menilai keputusan terbaik mesti diambil PSSI karena timnas maupun kompetisi sama pentingnya.

Ya, kompetisi Liga 1 2023-2024 dijeda sementara waktu untuk kepentingan Timnas Indonesia U-23. Sebab, Timnas Indonesia U-23 akan ambil bagian dalam Piala Asia U-23 2024 pada 11 April sampai dengan 3 Mei 2024. Ajang itu akan berlangsung di Qatar.

Piala Asia U-23 2024 sendiri diketahui tidak masuk kalender FIFA. Alhasil, turnamen Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung tanpa adanya jeda kompetisi domestik karena tak masuk jeda international.

Oleh karena itu, PSSI mengambil sikap sendiri untuk menjeda sementara waktu Liga 1 dengan kondisi itu. Menurutnya, ini sebuah langkah serta solusi yang terbaik.

"Sebagai otoritas tertinggi sepakbola Indonesia, PSSI tentunya punya kewajiban untuk mempersiapkan timnas dan juga membela kepentingan klub. Oleh karenanya, kebijakan jeda sementara kompetisi selama Piala Asia U-23 adalah sebuah langkah serta solusi yang terbaik," ujar Erick dalam keterangannya, Minggu (31/3/2024).

Erick Thohir mengatakan banyak klub Liga 1 yang membutuhkan pemainnya untuk pekan krusial di akhir musim. Karena itu, dispensasi serta perlakuan yang adil mesti diberikan kepada setiap klub.

"Karena PSSI paham di saat yang sama klub sedang dihadapkan pada agenda yang sangat ketat. Ada tim yang sedang bersaing untuk masuk babak championship, ada sebagian tim bersaing di papan tengah, dan ada pula yang sedang berjuang dan lolos dari jurang degradasi. Agar tak ada ruang bahwa pemanggilan pemain merugikan klub," ujar Erick.